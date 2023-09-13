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Dynamic RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор сделан по образу и подобию индикатора Dynamic RSI для МТ4.
AllAverages v4.9 MT5
Одна из последний версий этого индикатора на текущий момент для МТ5. Огромная база разных модификаций средних скользящих, с функцией мультитаймфрейма, отправкой сигналов на почту и push уведомлений.Pending open
Скрипт выставляет сетку отложенных ордеров
Количественный анализ тейков и стопов
Советник анализирует вероятности достижения тейк-профита и стоп-лосса.Пример использования ONNX-модели для распознавания нарисованных цифр
Этот советник не торгует. Простейшая панель, реализованная при помощи стандартной библиотеки Canvas, позволяет рисовать мышкой цифры. Распознавание рисунков производится при помощи обученной модели mnist.onnx.