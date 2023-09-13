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Индикаторы

Dynamic RSI - индикатор для MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
Просмотров:
7580
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор сделан по образу и подобию индикатора Dynamic RSI для  МТ4.


    AllAverages v4.9 MT5 AllAverages v4.9 MT5

    Одна из последний версий этого индикатора на текущий момент для МТ5. Огромная база разных модификаций средних скользящих, с функцией мультитаймфрейма, отправкой сигналов на почту и push уведомлений.

    Pending open Pending open

    Скрипт выставляет сетку отложенных ордеров

    Количественный анализ тейков и стопов Количественный анализ тейков и стопов

    Советник анализирует вероятности достижения тейк-профита и стоп-лосса.

    Пример использования ONNX-модели для распознавания нарисованных цифр Пример использования ONNX-модели для распознавания нарисованных цифр

    Этот советник не торгует. Простейшая панель, реализованная при помощи стандартной библиотеки Canvas, позволяет рисовать мышкой цифры. Распознавание рисунков производится при помощи обученной модели mnist.onnx.