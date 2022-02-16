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Trend Reversal Martingale - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Развитие кода Trend Reversal - добавлен мартингейл
ВНИМАНИЕ: Обязательно необходимо оптимизировать 'Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop' и 'Working timeframe'
Этот советник можно сказать реализует виртуальный отложенный ордер. Идея торгового сигнала: находим минимум три свечи идущие в одном направлении и ожидаем обратный ход. Возможно два вида сигналов - когда текущий бар бар является разворотным или же когда разворотный бар находится перед текущим:
Рис. 1. Trend Reversal. Пример двух видов сигналов для открытия BUY
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1
- Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг задаётся в Points. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Martingale:
'Martingale: Targeted Profit' - цель прибыли. Отслеживается всегда, независимо от того были ли убыточные трейды или нет. 'Martingale: Coefficient' - если предыдущая позиция была закрыта с убытком, то объём следующей позиции, в том же направлении, будет увеличен на заданный коэффициент. 'Martingale: Max Volume' - максимальный расчётный объём полученный при применении мартингейла, при достижении - все позиции закрываются. Если при этом 'Martingale: Close All and Stop if Max Volume' выставить в 'true' то после закрытия всех позиций советник останавливается.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.
ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Советник-утилита. Трейлинг отложенных ордеров. Отложенный ордер идёт вслед за ценой.Price in selected currency
Индикатор отображает справа пересчитанную цену по указанному Вами курсу
Стратегия по индикатору DeMarker (для визуализации используется пользовательский индикатор 'DeMarker LiDo Color') - набор позиций на каждом баре. Закрытие после пересечения середины индикатораResistance and Support 2 Alert
Серия "Resistance and Support". Теперь Akert, когда цена пересекает индикатор