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Индикаторы

Resistance and Support 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4897
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Вид индикатора:

Resistance and Support 2

Рис. 1. Вид индикатора

Этот индикатор - модификация первой версии Resistance and Support - во входные параметры вынесены цвет точек для обоих индикаторных построений.

input uchar    InpArrowCode         = 159;         // Arrow code (Wingdings font's symbol codes)
input color    InpResistanceColor   = clrLime;     // Resistance color
input color    InpSupportColor      = clrMagenta;  // Support color

Данные параметры нужны только для одной цели: цветом можно управлять из советника при создании хендла индикатора в советнике. Пригодится при визуальном тестировании - у индикатора в тестере будут настроенные цвета. Пример советника в котором для индикатора задаются параметры отличные от тех, что идут по-умолчанию: код символа заменён на "180", а цвета заменены на "clrLawnGreen" и "clrRed"

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                            1.mq5 |
//|                              Copyright © 2019, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2019, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.00"
//--- input parameters
input uchar    InpArrowCode         = 180;            // Arrow code (Wingdings font's symbol codes)
input color    InpResistanceColor   = clrLawnGreen;   // Resistance color
input color    InpSupportColor      = clrRed;         // Support color
//---
int    handle_iCustom;              // variable for storing the handle of the iCustom indicator 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"Resistance and Support 2",
                          InpArrowCode,
                          InpResistanceColor,
                          InpSupportColor);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+

Результат запуска визуального тестирования:

Resistance and Support 2

Рис. 2. Запуск визуального тестирования с параметрами индикатора отличными от стандартных

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