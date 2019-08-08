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Resistance and Support 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Вид индикатора:
Рис. 1. Вид индикатора
Этот индикатор - модификация первой версии Resistance and Support - во входные параметры вынесены цвет точек для обоих индикаторных построений.
input uchar InpArrowCode = 159; // Arrow code (Wingdings font's symbol codes) input color InpResistanceColor = clrLime; // Resistance color input color InpSupportColor = clrMagenta; // Support color
Данные параметры нужны только для одной цели: цветом можно управлять из советника при создании хендла индикатора в советнике. Пригодится при визуальном тестировании - у индикатора в тестере будут настроенные цвета. Пример советника в котором для индикатора задаются параметры отличные от тех, что идут по-умолчанию: код символа заменён на "180", а цвета заменены на "clrLawnGreen" и "clrRed"
//+------------------------------------------------------------------+ //| 1.mq5 | //| Copyright © 2019, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2019, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.00" //--- input parameters input uchar InpArrowCode = 180; // Arrow code (Wingdings font's symbol codes) input color InpResistanceColor = clrLawnGreen; // Resistance color input color InpSupportColor = clrRed; // Support color //--- int handle_iCustom; // variable for storing the handle of the iCustom indicator //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- create handle of the indicator iCustom handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"Resistance and Support 2", InpArrowCode, InpResistanceColor, InpSupportColor); //--- if the handle is not created if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+
Результат запуска визуального тестирования:
Рис. 2. Запуск визуального тестирования с параметрами индикатора отличными от стандартных
Торговля по пользовательскому индикатору Bollinger Bands Height. Открытие двух противоположных позиций.Bollinger Bands Height
Индикатор отображает высоту полос Bollinger Bands в виде гистограммы.
Торговая стратегия по сравнению цен Open и Close со значением индикатора iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) на заданном бареiAO Three Signals
Торговля по трём сигналам от индикатора iAO (Awesome Oscillator, AO)