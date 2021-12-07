N last bars OBJ_CHART 2

Идея индикатора

Доработка первой версии ( N last bars OBJ_CHART ) -

появились параметры задания ширины и высоты графика и новый режим задания символа.

Если ширину и/или высоту задать меньше или равно нулю - будет использован автоматический расчёт параметров. Если имя символа задать как несуществующий символ - будет использован текущий символ.