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N last bars OBJ_CHART 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Доработка первой версии ( N last bars OBJ_CHART ) -
появились параметры задания ширины и высоты графика и новый режим задания символа.
Если ширину и/или высоту задать меньше или равно нулю - будет использован автоматический расчёт параметров. Если имя символа задать как несуществующий символ - будет использован текущий символ.
Индикатор отображает пользовательский индикатор N last bars объекте OBJ_CHART.
Пример работы с новыми параметрами:
Рис. 1. N last bars OBJ_CHART 2
Индикатор отображает ренко-бары в подокнеБыстрая сортировка.
Функции для сортировки массивов. Позволяют сортировать строки и структуры по любому условию.
Четыре сигнала индикатора 'Gator' в виде значков на главном графикеCCIDualOnMA
Два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) в одном подокне. Оба индикатора сглаживаются при помощи iMA (Moving Average, MA)