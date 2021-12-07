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Индикаторы

N last bars OBJ_CHART 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1745
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Доработка первой версии ( N last bars OBJ_CHART ) -

появились параметры задания ширины и высоты графика и новый режим задания символа.

Если ширину и/или высоту задать меньше или равно нулю - будет использован автоматический расчёт параметров. Если имя символа задать как несуществующий символ - будет использован текущий символ.

Индикатор отображает пользовательский индикатор N last bars объекте OBJ_CHART.

Пример работы с новыми параметрами:

N last bars OBJ_CHART 2

Рис. 1. N last bars OBJ_CHART 2

    Renko Level Subwindow Renko Level Subwindow

    Индикатор отображает ренко-бары в подокне

    Быстрая сортировка. Быстрая сортировка.

    Функции для сортировки массивов. Позволяют сортировать строки и структуры по любому условию.

    Gator Arrow Gator Arrow

    Четыре сигнала индикатора 'Gator' в виде значков на главном графике

    CCIDualOnMA CCIDualOnMA

    Два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) в одном подокне. Оба индикатора сглаживаются при помощи iMA (Moving Average, MA)