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Renko Level Subwindow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Ренко-бары в подокне
Рис. 1. Renko Level Subwindow
Расчет ближайшей границы осуществляется по следующей схеме:
Для текущей цены рассчитываются три ценовых уровня:
- price_ceil
- price_roun
- price_floor
В этом случае расстояние между "price_ceil" и "price_round" и расстояние между "price_round" и "price_floor" равны размеру "кирпичика". Размер кирпичика задается во входном параметре "InpSize".
Функции для сортировки массивов. Позволяют сортировать строки и структуры по любому условию.Force Arrow Chart Alert
Сигнальный индикатор iForce (Force Index, FRC). При появлении сигнала индикатор сигнализирует различными способами
Версия 2. По умолчанию символ текущий, а также ширина и высота графика. При желании можно задать ширину, высоту и символGator Arrow
Четыре сигнала индикатора 'Gator' в виде значков на главном графике