Renko Level Subwindow

Функции для сортировки массивов. Позволяют сортировать строки и структуры по любому условию.

Версия 2. По умолчанию символ текущий, а также ширина и высота графика. При желании можно задать ширину, высоту и символ

Четыре сигнала индикатора 'Gator' в виде значков на главном графике