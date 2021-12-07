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Индикаторы

Renko Level Subwindow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2798
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Ренко-бары в подокне

Renko Level Subwindow

Рис. 1. Renko Level Subwindow

Расчет ближайшей границы осуществляется по следующей схеме:

Renko level

Для текущей цены рассчитываются три ценовых уровня:

  • price_ceil
  • price_roun
  • price_floor

В этом случае расстояние между "price_ceil" и "price_round" и расстояние между "price_round" и "price_floor" равны размеру  "кирпичика". Размер кирпичика задается во входном параметре "InpSize".

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