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Индикаторы

CCIDualOnMA - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2622
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

В одном окне два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) - быстрый и медленный. Оба индикатора сглаживаются при помощи индикатора iMA (Moving Average, MA)

CCIDualOnMA

Рис. 1. CCIDualOnMA

    Gator Arrow Gator Arrow

    Четыре сигнала индикатора 'Gator' в виде значков на главном графике

    N last bars OBJ_CHART 2 N last bars OBJ_CHART 2

    Версия 2. По умолчанию символ текущий, а также ширина и высота графика. При желании можно задать ширину, высоту и символ

    iCCI Smile Separate rules iCCI Smile Separate rules

    Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - сигнал на баре #0, фильтр по барам #1 и #2. Два вида сигналов: вход в зону или выход из зоны

    CCIDualOnMA Arrow CCIDualOnMA Arrow

    Два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) сглаживаются при помощи iMA (Moving Average, MA). При пересечении формируются сигналы, которые отображаются в главном окне графика