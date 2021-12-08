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CCIDualOnMA - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
В одном окне два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) - быстрый и медленный. Оба индикатора сглаживаются при помощи индикатора iMA (Moving Average, MA)
Рис. 1. CCIDualOnMA
Gator Arrow
Четыре сигнала индикатора 'Gator' в виде значков на главном графикеN last bars OBJ_CHART 2
Версия 2. По умолчанию символ текущий, а также ширина и высота графика. При желании можно задать ширину, высоту и символ
iCCI Smile Separate rules
Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - сигнал на баре #0, фильтр по барам #1 и #2. Два вида сигналов: вход в зону или выход из зоныCCIDualOnMA Arrow
Два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) сглаживаются при помощи iMA (Moving Average, MA). При пересечении формируются сигналы, которые отображаются в главном окне графика