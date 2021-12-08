CCIDualOnMA

Версия 2. По умолчанию символ текущий, а также ширина и высота графика. При желании можно задать ширину, высоту и символ

Четыре сигнала индикатора 'Gator' в виде значков на главном графике

Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - сигнал на баре #0, фильтр по барам #1 и #2. Два вида сигналов: вход в зону или выход из зоны

Два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) сглаживаются при помощи iMA (Moving Average, MA). При пересечении формируются сигналы, которые отображаются в главном окне графика