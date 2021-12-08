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Gator Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор показывает (в виде значков) на главном графике четыре сигнала от индикатора Gator:
- индикатор спит ('Dream')
- индикатор принимает пищу ('Food')
- внимание: пора закрывать позиции BUY ('StopBuy')
- внимание: пора закрывать позиции SELL ('StopSell')
На рисунке ниже дополнительно (вручную) были добавлены индикаторы Alligator и Gator
Рис. 1. Gator Arrow
N last bars OBJ_CHART 2
Версия 2. По умолчанию символ текущий, а также ширина и высота графика. При желании можно задать ширину, высоту и символRenko Level Subwindow
Индикатор отображает ренко-бары в подокне
CCIDualOnMA
Два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) в одном подокне. Оба индикатора сглаживаются при помощи iMA (Moving Average, MA)iCCI Smile Separate rules
Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - сигнал на баре #0, фильтр по барам #1 и #2. Два вида сигналов: вход в зону или выход из зоны