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Индикаторы

Gator Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2434
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор показывает (в виде значков) на главном графике четыре сигнала от индикатора Gator:

  • индикатор спит ('Dream')
  • индикатор принимает пищу ('Food')
  • внимание: пора закрывать позиции BUY ('StopBuy')
  • внимание: пора закрывать позиции SELL ('StopSell')

На рисунке ниже дополнительно (вручную) были добавлены индикаторы Alligator и Gator


Рис. 1. Gator Arrow

    N last bars OBJ_CHART 2 N last bars OBJ_CHART 2

    Версия 2. По умолчанию символ текущий, а также ширина и высота графика. При желании можно задать ширину, высоту и символ

    Renko Level Subwindow Renko Level Subwindow

    Индикатор отображает ренко-бары в подокне

    CCIDualOnMA CCIDualOnMA

    Два индикатора iCCi (Commodity Channel Index, CCI) в одном подокне. Оба индикатора сглаживаются при помощи iMA (Moving Average, MA)

    iCCI Smile Separate rules iCCI Smile Separate rules

    Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - сигнал на баре #0, фильтр по барам #1 и #2. Два вида сигналов: вход в зону или выход из зоны