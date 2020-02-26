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Индикаторы

N last bars - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2291
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Принцип работы индикатора

Индикатор использует стиль рисования DRAW_COLOR_CANDLES и отрисовывает в подокне только 'N last bars' свечей. Остальные свечи скрываются используя подсказку из справки:

Индикатор рисуется только для тех баров, для которых заданы непустые значения четырех индикаторных буферов для хранения цен. Чтобы указать, какое значение следует считать "пустым", установите это значение в свойстве PLOT_EMPTY_VALUE:

//--- значение 0 (пустое значение) не будет участвовать в отрисовке
PlotIndexSetDouble(индекс_построения_DRAW_COLOR_CANDLES,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Всегда явно заполняйте значениями индикаторные буферы, на пропускаемых барах указывайте в буфере пустое значение.


Пример двух индикаторов (один отображает три бара, а второй - девять)

N last bars


Sends when a trend changes Sends when a trend changes

Контроль тренда по нескольким символам. Тренд определяется по двум iMA (Moving Average, MA). Отправка сообщения на e-mail.

Closing All Charts Closing All Charts

Скрипт закрывает все открытые графики

Отчет по торговой статистике в реальном времени - индикатор для MetaTrader 5 Отчет по торговой статистике в реальном времени - индикатор для MetaTrader 5

Он отображает торговый отчет по счету для реальной торговли.

i-HideBars i-HideBars

Индикатор скрывает несколько баров назад в историю