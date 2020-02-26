Индикатор использует стиль рисования DRAW_COLOR_CANDLES и отрисовывает в подокне только ' N last bars' свечей. Остальные свечи скрываются используя подсказку из справки:

Индикатор рисуется только для тех баров, для которых заданы непустые значения четырех индикаторных буферов для хранения цен. Чтобы указать, какое значение следует считать "пустым", установите это значение в свойстве PLOT_EMPTY_VALUE:

PlotIndexSetDouble (индекс_построения_DRAW_COLOR_CANDLES, PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );

Всегда явно заполняйте значениями индикаторные буферы, на пропускаемых барах указывайте в буфере пустое значение.