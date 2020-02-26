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N last bars - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы индикатора
Индикатор использует стиль рисования DRAW_COLOR_CANDLES и отрисовывает в подокне только 'N last bars' свечей. Остальные свечи скрываются используя подсказку из справки:
Индикатор рисуется только для тех баров, для которых заданы непустые значения четырех индикаторных буферов для хранения цен. Чтобы указать, какое значение следует считать "пустым", установите это значение в свойстве PLOT_EMPTY_VALUE:
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//--- значение 0 (пустое значение) не будет участвовать в отрисовке PlotIndexSetDouble(индекс_построения_DRAW_COLOR_CANDLES,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
Всегда явно заполняйте значениями индикаторные буферы, на пропускаемых барах указывайте в буфере пустое значение.
Пример двух индикаторов (один отображает три бара, а второй - девять)
Контроль тренда по нескольким символам. Тренд определяется по двум iMA (Moving Average, MA). Отправка сообщения на e-mail.Closing All Charts
Скрипт закрывает все открытые графики
Он отображает торговый отчет по счету для реальной торговли.i-HideBars
Индикатор скрывает несколько баров назад в историю