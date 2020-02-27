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Индикаторы

N last bars OBJ_CHART - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2254
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Принцип работы индикатора

Индикатор отображает пользовательский индикатор N last bars объекте OBJ_CHART.

Пример добавления на один график двух индикаторов:

N last bars OBJ_CHART

    i-HideHistBar i-HideHistBar

    Индикатор скрывает историю баров

    i-HideBars i-HideBars

    Индикатор скрывает несколько баров назад в историю

    Fraktrak xonax 2 Fraktrak xonax 2

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    Market breaks a price Market breaks a price

    Советник-утилита: закрывает все позиции по текущему символу. если цена пересечёт High или Low указанного бара на указанном таймфрейме.