N last bars OBJ_CHART

Индикатор скрывает несколько баров назад в историю

Торговая система основанная на пробитии iFractals (iFractals). Доработка 'Fraktrak xonax'

Советник-утилита: закрывает все позиции по текущему символу. если цена пересечёт High или Low указанного бара на указанном таймфрейме.