Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
N last bars OBJ_CHART - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2254
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Принцип работы индикатора
Индикатор отображает пользовательский индикатор N last bars объекте OBJ_CHART.
Пример добавления на один график двух индикаторов:
i-HideHistBar
Индикатор скрывает историю баровi-HideBars
Индикатор скрывает несколько баров назад в историю
Fraktrak xonax 2
Торговая система основанная на пробитии iFractals (iFractals). Доработка 'Fraktrak xonax'Market breaks a price
Советник-утилита: закрывает все позиции по текущему символу. если цена пересечёт High или Low указанного бара на указанном таймфрейме.