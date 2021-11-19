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Pending Stop Channel EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2273
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Советник держит в рынке или два отложенных Stop ордера или одну позицию. Когда срабатывает отложенный ордер и получаем позицию, оставшийся отложенный ордер удаляется. Отложенные ордера выставляются и модифицируются по пользовательскому индикатору Pending Stop Channel (только в момент рождения нового бара). К позиции (если она есть) применяется Трейлинг, а режим трейлинга задаётся в 'Trailing on ...'.

Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметров 'Trailing on ...' и 'Search signals on ...').  

Торговые сигналы:

Открытие позиции BUY - линия Green > 'BUY: UP level', а линия Red < 'BUY: DOWN level'

Открытие позиции SELL - линия Green < 'SELL: DOWN level', а линия Red > ' SELL : UP level'

Pending Stop Channel EA

Рис. 1. Pending Stop Channel EA


    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. Трейлинг задаётся в Points, его можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

    Position size management (lot calculation)

    Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.


    MA Color N Bars and Arrow MA Color N Bars and Arrow

    Индикатор MA Color N Bars с двумя дополнительными графическими стилями: они отображают место пересечения бара и индикатора

    TRIX Extremum TRIX Extremum

    Индикатор отображает на главном графике экстремумы iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX)

    iMACD Four TimeFrames iMACD Four TimeFrames

    Советник на iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) одновременно на четырёх таймфреймах

    ATR MAOnATR Levels ATR MAOnATR Levels

    Индикатор 'ATR MAOnATR' с двумя уровнями