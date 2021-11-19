Советник держит в рынке или два отложенных Stop ордера или одну позицию. Когда срабатывает отложенный ордер и получаем позицию, оставшийся отложенный ордер удаляется. Отложенные ордера выставляются и модифицируются по пользовательскому индикатору Pending Stop Channel (только в момент рождения нового бара). К позиции (если она есть) применяется Трейлинг, а режим трейлинга задаётся в 'Trailing on ...'.

Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметров 'Trailing on ...' и 'Search signals on ...').

Торговые сигналы:

Открытие позиции BUY - линия Green > 'BUY: UP level', а линия Red < 'BUY: DOWN level'

Открытие позиции SELL - линия Green < 'SELL: DOWN level', а линия Red > ' SELL : UP level'





Рис. 1. Pending Stop Channel EA





Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. Трейлинг задаётся в Points, его можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.