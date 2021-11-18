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TRIX Extremum - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Найти и показать экстремумы индикатора iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX). Для наглядности на график добавлен пользовательский индикатор TRIX Four Colors:
Рис. 1. TRIX Extremum.pngЭкстремумы ищутся путём сравнения трех баров.
Price Channel EA
Торговая стратегия: сигналы по индикатору 'Price Channel', а Стоп лосс - по индикатору 'Ichimoku'Accelerator Oscillator Signal
Индикатор Accelerator Oscillator который открашивает бары, только если выполнено строгое условие для сигнала
MA Color N Bars and Arrow
Индикатор MA Color N Bars с двумя дополнительными графическими стилями: они отображают место пересечения бара и индикатораPending Stop Channel EA
Советник по пользовательскому индикатору 'Pending Stop Channel' - выставляет и модифицирует по индикатору отложенные ордера, проводит трейлинг позиции