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Индикаторы

TRIX Extremum - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2096
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Найти и показать экстремумы индикатора iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX). Для наглядности на график добавлен пользовательский индикатор TRIX Four Colors:

TRIX Extremum

Рис. 1. TRIX Extremum.png

Экстремумы ищутся путём сравнения трех баров.
Price Channel EA Price Channel EA

Торговая стратегия: сигналы по индикатору 'Price Channel', а Стоп лосс - по индикатору 'Ichimoku'

Accelerator Oscillator Signal Accelerator Oscillator Signal

Индикатор Accelerator Oscillator который открашивает бары, только если выполнено строгое условие для сигнала

MA Color N Bars and Arrow MA Color N Bars and Arrow

Индикатор MA Color N Bars с двумя дополнительными графическими стилями: они отображают место пересечения бара и индикатора

Pending Stop Channel EA Pending Stop Channel EA

Советник по пользовательскому индикатору 'Pending Stop Channel' - выставляет и модифицирует по индикатору отложенные ордера, проводит трейлинг позиции