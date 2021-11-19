Идея индикатора



К индикатору MA Color N Bars, добавлены два графических стиля DRAW_ARROW: 'MAColor Up' показывает когда бычий бар пересекает индикатор, а 'MAColor Down' - когда медвежий бар пересекает индикатор:





Рис. 1. MA Color N Bars and Arrow