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MA Color N Bars and Arrow - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2014
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Идея индикатора
К индикатору MA Color N Bars, добавлены два графических стиля DRAW_ARROW: 'MAColor Up' показывает когда бычий бар пересекает индикатор, а 'MAColor Down' - когда медвежий бар пересекает индикатор:
Рис. 1. MA Color N Bars and Arrow
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Торговая стратегия: сигналы по индикатору 'Price Channel', а Стоп лосс - по индикатору 'Ichimoku'
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Советник по пользовательскому индикатору 'Pending Stop Channel' - выставляет и модифицирует по индикатору отложенные ордера, проводит трейлинг позицииiMACD Four TimeFrames
Советник на iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) одновременно на четырёх таймфреймах