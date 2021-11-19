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Индикаторы

MA Color N Bars and Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2014
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

К индикатору MA Color N Bars, добавлены два графических стиля DRAW_ARROW'MAColor Up' показывает когда бычий бар пересекает индикатор, а 'MAColor Down' - когда медвежий бар пересекает индикатор:

MA Color N Bars and Arrow

Рис. 1. MA Color N Bars and Arrow

TRIX Extremum TRIX Extremum

Индикатор отображает на главном графике экстремумы iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX)

Price Channel EA Price Channel EA

Торговая стратегия: сигналы по индикатору 'Price Channel', а Стоп лосс - по индикатору 'Ichimoku'

Pending Stop Channel EA Pending Stop Channel EA

Советник по пользовательскому индикатору 'Pending Stop Channel' - выставляет и модифицирует по индикатору отложенные ордера, проводит трейлинг позиции

iMACD Four TimeFrames iMACD Four TimeFrames

Советник на iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) одновременно на четырёх таймфреймах