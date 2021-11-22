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ATR MAOnATR Levels - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
В подокне отображается индикатор iATR (Average True Range, ATR) и сглаженный iATR при помощи iMA (Moving Average, MA). У индикатора есть два настраиваемых уровня: 'Level UP' и 'Level DOWN'.
Рис. 1. ATR MAOnATR Levels
iMACD Four TimeFrames
Советник на iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) одновременно на четырёх таймфреймахPending Stop Channel EA
Советник по пользовательскому индикатору 'Pending Stop Channel' - выставляет и модифицирует по индикатору отложенные ордера, проводит трейлинг позиции
Three Linear Weighted iMA
Стратеги на трёх iMA (Moving Average)Time left 2
Таймер показывающий количество секунд до появления нового бара