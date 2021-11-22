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Индикаторы

ATR MAOnATR Levels - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2362
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

В подокне отображается индикатор iATR (Average True Range, ATR) и сглаженный iATR при помощи iMA (Moving Average, MA). У индикатора есть два настраиваемых уровня: 'Level UP' и 'Level DOWN'.

ATR MAOnATR Levels

Рис. 1. ATR MAOnATR Levels


iMACD Four TimeFrames iMACD Four TimeFrames

Советник на iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) одновременно на четырёх таймфреймах

Pending Stop Channel EA Pending Stop Channel EA

Советник по пользовательскому индикатору 'Pending Stop Channel' - выставляет и модифицирует по индикатору отложенные ордера, проводит трейлинг позиции

Three Linear Weighted iMA Three Linear Weighted iMA

Стратеги на трёх iMA (Moving Average)

Time left 2 Time left 2

Таймер показывающий количество секунд до появления нового бара