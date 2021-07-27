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Индикаторы

Pending Stop Channel - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2201
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора-утилиты

Индикатор указывает уровни для размещения отложенных ордеров 'Buy stop' и 'Sell stop'. На текущем баре (#0) ничего не отображается - уровни наносятся на предыдущий бар.

    Pending Stop Channel

    Рис. 1. Pending Stop Channel

    Пример отслеживания уровня для отложенного 'Sell stop' ордера: 1, 2, 3, 4 и 5 - отслеживаем уровни и в конце концов уровень 5 сработает. 

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      Корректная отрисовка двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфрейма и заливка пространства между этими индикаторами

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      Торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с фильтром минимального значения индикатора. Развитие первой версии - добавлен максимальный функционал

      WPR Reversal Arrow WPR Reversal Arrow

      Индикатор iWPR (Williams’ Percent Range, %R) с дополнительными стрелками в местах предполагаемых разворотов

      The Fisher Stochastic Center Of Gravity The Fisher Stochastic Center Of Gravity

      Индикатор "The Fisher Stochastic Center Of Gravity Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures" стр. 95