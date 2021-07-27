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Pending Stop Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора-утилиты
Индикатор указывает уровни для размещения отложенных ордеров 'Buy stop' и 'Sell stop'. На текущем баре (#0) ничего не отображается - уровни наносятся на предыдущий бар.
Рис. 1. Pending Stop Channel
Пример отслеживания уровня для отложенного 'Sell stop' ордера: 1, 2, 3, 4 и 5 - отслеживаем уровни и в конце концов уровень 5 сработает.
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