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Советники

iMACD Four TimeFrames - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1909
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая стратегия

Советник создаёт индикаторы iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) на четырёх таймфреймах. Как только на всех четырёх индикаторах выполнится условие: главная линия выше сигнальной и они выше нуля (сигнал на BUY) или главная линия ниже сигнальной и они ниже нуля (сигнал SELL) будет открыта соответствующая позиция. В рынке всегда не боле одной позиции, а закрытие производиться при противоположном сигнале. Торговля только постоянным лотом. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга.  

Тест на 'AUDCAD' не впечатлил:

    iMACD Four TimeFrames

    Рис. 1. iMACD Four TimeFrames


    Особенности:

    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
    • Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

     Стоп лосс и Тейк профит задаются в Points. Любой из этих параметров можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

    Pending Stop Channel EA Pending Stop Channel EA

    Советник по пользовательскому индикатору 'Pending Stop Channel' - выставляет и модифицирует по индикатору отложенные ордера, проводит трейлинг позиции

    MA Color N Bars and Arrow MA Color N Bars and Arrow

    Индикатор MA Color N Bars с двумя дополнительными графическими стилями: они отображают место пересечения бара и индикатора

    ATR MAOnATR Levels ATR MAOnATR Levels

    Индикатор 'ATR MAOnATR' с двумя уровнями

    Three Linear Weighted iMA Three Linear Weighted iMA

    Стратеги на трёх iMA (Moving Average)