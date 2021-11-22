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iMACD Four TimeFrames - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник создаёт индикаторы iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) на четырёх таймфреймах. Как только на всех четырёх индикаторах выполнится условие: главная линия выше сигнальной и они выше нуля (сигнал на BUY) или главная линия ниже сигнальной и они ниже нуля (сигнал SELL) будет открыта соответствующая позиция. В рынке всегда не боле одной позиции, а закрытие производиться при противоположном сигнале. Торговля только постоянным лотом. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга.
Тест на 'AUDCAD' не впечатлил:
Рис. 1. iMACD Four TimeFrames
Особенности:
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
- Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Стоп лосс и Тейк профит задаются в Points. Любой из этих параметров можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Советник по пользовательскому индикатору 'Pending Stop Channel' - выставляет и модифицирует по индикатору отложенные ордера, проводит трейлинг позицииMA Color N Bars and Arrow
Индикатор MA Color N Bars с двумя дополнительными графическими стилями: они отображают место пересечения бара и индикатора
Индикатор 'ATR MAOnATR' с двумя уровнямиThree Linear Weighted iMA
Стратеги на трёх iMA (Moving Average)