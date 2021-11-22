Торговая стратегия

Советник создаёт индикаторы iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) на четырёх таймфреймах. Как только на всех четырёх индикаторах выполнится условие: главная линия выше сигнальной и они выше нуля (сигнал на BUY) или главная линия ниже сигнальной и они ниже нуля (сигнал SELL) будет открыта соответствующая позиция. В рынке всегда не боле одной позиции, а закрытие производиться при противоположном сигнале. Торговля только постоянным лотом. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга.

Тест на 'AUDCAD' не впечатлил:





Рис. 1. iMACD Four TimeFrames





Особенности:

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)

Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.