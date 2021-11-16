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Индикаторы

Profit of the current symbol 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2409
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Доработка первой версии ( Profit of the current symbol ) - теперь каждые 9 секунд индикатор проводит контроль наличия графических объектов. Если объекта нет (например он был случайно удалён), он будет создан заново.

Идея индикатора

Индикатор-утилита. Индикаторных буферов нет. При помощи объекта OBJ_LABEL по центру графика выводится прибыль по текущему символу, а также прибыль по текущему счёту.

Кроме прибыли по текущему символу можно показать общую прибыль по всем символам и разместить: или справа или снизу или вообще не показывать.

    Profit of the current symbol 2

    Рис. 1. Profit of the current symbol 2 - индикатор работает (по символу нет открытых позиций и в терминале нет открытых позиций)


    Close On Chart Panel Close On Chart Panel

    Советник-утилита. Панель на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Четыре кнопки для закрытия BUY, SELL, всех прибыльных, всех убыточных. Работа по текущему символу

    Aroon Simple 2 Aroon Simple 2

    Стратегия на основе индикатора 'Aroon'

    OHLC and indicators to CSV Panel 3 OHLC and indicators to CSV Panel 3

    Советник-утилита в виде панели на базе класса CDialog. Сохранение значений OHLC баров и одного (двух) буферов выбранного индикатора в csv файл

    Accelerator Oscillator Signal Accelerator Oscillator Signal

    Индикатор Accelerator Oscillator который открашивает бары, только если выполнено строгое условие для сигнала