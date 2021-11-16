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Profit of the current symbol 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Доработка первой версии ( Profit of the current symbol ) - теперь каждые 9 секунд индикатор проводит контроль наличия графических объектов. Если объекта нет (например он был случайно удалён), он будет создан заново.
Идея индикатора
Индикатор-утилита. Индикаторных буферов нет. При помощи объекта OBJ_LABEL по центру графика выводится прибыль по текущему символу, а также прибыль по текущему счёту.
Кроме прибыли по текущему символу можно показать общую прибыль по всем символам и разместить: или справа или снизу или вообще не показывать.
Рис. 1. Profit of the current symbol 2 - индикатор работает (по символу нет открытых позиций и в терминале нет открытых позиций)
Советник-утилита. Панель на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Четыре кнопки для закрытия BUY, SELL, всех прибыльных, всех убыточных. Работа по текущему символуAroon Simple 2
Стратегия на основе индикатора 'Aroon'
Советник-утилита в виде панели на базе класса CDialog. Сохранение значений OHLC баров и одного (двух) буферов выбранного индикатора в csv файлAccelerator Oscillator Signal
Индикатор Accelerator Oscillator который открашивает бары, только если выполнено строгое условие для сигнала