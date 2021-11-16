Доработка первой версии ( Profit of the current symbol ) - теперь каждые 9 секунд индикатор проводит контроль наличия графических объектов. Если объекта нет (например он был случайно удалён), он будет создан заново.

Идея индикатора

Индикатор-утилита. Индикаторных буферов нет. При помощи объекта OBJ_LABEL по центру графика выводится прибыль по текущему символу, а также прибыль по текущему счёту.

Кроме прибыли по текущему символу можно показать общую прибыль по всем символам и разместить: или справа или снизу или вообще не показывать.





Рис. 1. Profit of the current symbol 2 - индикатор работает (по символу нет открытых позиций и в терминале нет открытых позиций)



