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Close On Chart Panel - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник-утилита в виде панели. Сама панель построена на базе класса CDialog. Советник работает с позициями открытыми по текущему символу (при этом magic позиции не важен).
Панель содержит четыре кнопки:
Рис. 1. Close On Chart Panel
Как устанавливать:
В папке с экспертами создать отдельную папку (например 'Close On Chart Panel'). В эту папку поместить файлы из zip- архива:
- 'Close On Chart Panel.mq5' - советник
- 'Close On Chart Panel Dialog.mqh' - панель
- 'TradingEngine4.mqh' - торговый движок
Стратегия на основе индикатора 'Aroon'AroonOscillator
Доработанный индикатор 'Aroon' - добавлены четыре уровня. У уровней выводится описание
Индикатор выводит по центру графика прибыль по текущему символу. Теперь каждые 9 секунд контроль наличия графических объектовOHLC and indicators to CSV Panel 3
Советник-утилита в виде панели на базе класса CDialog. Сохранение значений OHLC баров и одного (двух) буферов выбранного индикатора в csv файл