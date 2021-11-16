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Советники

Close On Chart Panel - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2151
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Empty.mq5 (2.46 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
Close On Chart Panel Dialog.zip (4.96 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Принцип работы

Советник-утилита в виде панели. Сама панель построена на базе класса CDialog. Советник работает с позициями открытыми по текущему символу (при этом magic позиции не важен).

Панель содержит четыре кнопки:

Close On Chart Panel

Рис. 1. Close On Chart Panel

Как устанавливать:

В папке с экспертами создать отдельную папку (например 'Close On Chart Panel'). В эту папку поместить файлы из zip- архива:

  • 'Close On Chart Panel.mq5' - советник
  • 'Close On Chart Panel Dialog.mqh' - панель
  • 'TradingEngine4.mqh' - торговый движок

Aroon Simple 2 Aroon Simple 2

Стратегия на основе индикатора 'Aroon'

AroonOscillator AroonOscillator

Доработанный индикатор 'Aroon' - добавлены четыре уровня. У уровней выводится описание

Profit of the current symbol 2 Profit of the current symbol 2

Индикатор выводит по центру графика прибыль по текущему символу. Теперь каждые 9 секунд контроль наличия графических объектов

OHLC and indicators to CSV Panel 3 OHLC and indicators to CSV Panel 3

Советник-утилита в виде панели на базе класса CDialog. Сохранение значений OHLC баров и одного (двух) буферов выбранного индикатора в csv файл