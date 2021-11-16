Принцип работы



Советник-утилита в виде панели. Сама панель построена на базе класса CDialog. Советник работает с позициями открытыми по текущему символу (при этом magic позиции не важен).

Панель содержит четыре кнопки:





Рис. 1. Close On Chart Panel

Как устанавливать:

В папке с экспертами создать отдельную папку (например 'Close On Chart Panel'). В эту папку поместить файлы из zip- архива: