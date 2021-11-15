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Aroon Simple 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Развитие Aroon Simple. Добавлены параметры: 'Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing on ...', 'Search signals on ...', 'Trailing Stop (min distance from price to Stop Loss)', 'Trailing Step'. Изменён принцип формирования торговых сигналов. Под новый принцип торговых сигналов был изменён оригинальный индикатор - теперь это индикатор AroonOscillator и его же использует советник.
Торговая стратегия
Советник использует пользовательский индикатор AroonOscillator. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметров 'Trailing on ...' и 'Search signals on ...').
Торговые сигналы:
Открытие позиции BUY - линия Green > 'BUY: UP level', а линия Red < 'BUY: DOWN level'
Открытие позиции SELL - линия Green < 'SELL: DOWN level', а линия Red > ' SELL : UP level'
Рис. 1. Aroon Simple 2, пример сигнала SELL
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. Трейлинг задаётся в Points, его можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный.
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Доработанный индикатор 'Aroon' - добавлены четыре уровня. У уровней выводится описаниеStochastic Custom and Label
Модификация стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - теперь из эксперта можно управлять уровнями #1 и #2. В подокно индикатора добавлен объект OBJ_LABEL - показывает текущее значение линии 'Main'
Советник-утилита. Панель на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Четыре кнопки для закрытия BUY, SELL, всех прибыльных, всех убыточных. Работа по текущему символуProfit of the current symbol 2
Индикатор выводит по центру графика прибыль по текущему символу. Теперь каждые 9 секунд контроль наличия графических объектов