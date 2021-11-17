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OHLC and indicators to CSV Panel 3 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1341
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея утилиты

Новое в версии 3: 

  • Теперь можно копировать данные с двух индикаторных буферов (второй буфер отключаемый)
  • Название буфера (которое будет записано в csv файл) может быть или стандартным ('Buffer#0', 'Buffer#1) или заданным вручную
  • Можно включить/отключить любой элемент OHLC


Панель находит и отображает все индикаторы на графике в виде списка. В поле календаря выбирается стартовая дата. После клика на кнопке 'Start' в файл csv пишутся такие поля (если они разрешены в настройках): 'Date', 'Open' 'High', 'Low', 'Close', 'Buffer № ... ' и , 'Buffer № ... ' . Обратите внимание, с выбранного индикатора данные записываются в файл с точностью Digits().

OHLC and indicators to CSV Panel 3

Рис. 1. OHLC and indicators to CSV Panel 2

После клика на кнопке 'Start' всегда обращайте внимание, что написал советник на экране: если надпись 'FileOpen OK' - всё хорошо и файл можно открывать. Список индикаторов сканируется и обновляется раз в 10 секунд.


Где искать сохранённый файл 'file name'? Файл сохраняется в папке [Data Folder]\MQL5\Files

OHLC and indicators to CSV Panel 3

Рис. 2. Где искать файл

Пример полученного файла:


Profit of the current symbol 2 Profit of the current symbol 2

Индикатор выводит по центру графика прибыль по текущему символу. Теперь каждые 9 секунд контроль наличия графических объектов

Close On Chart Panel Close On Chart Panel

Советник-утилита. Панель на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Четыре кнопки для закрытия BUY, SELL, всех прибыльных, всех убыточных. Работа по текущему символу

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