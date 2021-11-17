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OHLC and indicators to CSV Panel 3 - эксперт для MetaTrader 5
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Идея утилиты
Новое в версии 3:
- Теперь можно копировать данные с двух индикаторных буферов (второй буфер отключаемый)
- Название буфера (которое будет записано в csv файл) может быть или стандартным ('Buffer#0', 'Buffer#1) или заданным вручную
- Можно включить/отключить любой элемент OHLC
Панель находит и отображает все индикаторы на графике в виде списка. В поле календаря выбирается стартовая дата. После клика на кнопке 'Start' в файл csv пишутся такие поля (если они разрешены в настройках): 'Date', 'Open' 'High', 'Low', 'Close', 'Buffer № ... ' и , 'Buffer № ... ' . Обратите внимание, с выбранного индикатора данные записываются в файл с точностью Digits().
Рис. 1. OHLC and indicators to CSV Panel 2
После клика на кнопке 'Start' всегда обращайте внимание, что написал советник на экране: если надпись 'FileOpen OK' - всё хорошо и файл можно открывать. Список индикаторов сканируется и обновляется раз в 10 секунд.
Где искать сохранённый файл 'file name'? Файл сохраняется в папке [Data Folder]\MQL5\Files
Рис. 2. Где искать файл
Пример полученного файла:
Индикатор выводит по центру графика прибыль по текущему символу. Теперь каждые 9 секунд контроль наличия графических объектовClose On Chart Panel
Советник-утилита. Панель на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Четыре кнопки для закрытия BUY, SELL, всех прибыльных, всех убыточных. Работа по текущему символу
Индикатор Accelerator Oscillator который открашивает бары, только если выполнено строгое условие для сигналаPrice Channel EA
Торговая стратегия: сигналы по индикатору 'Price Channel', а Стоп лосс - по индикатору 'Ichimoku'