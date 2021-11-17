OHLC and indicators to CSV Panel 3

Идея утилиты

Новое в версии 3:

Теперь можно копировать данные с двух индикаторных буферов (второй буфер отключаемый)

Название буфера (которое будет записано в csv файл) может быть или стандартным ('Buffer#0', 'Buffer#1) или заданным вручную

Можно включить/отключить любой элемент OHLC



Панель находит и отображает все индикаторы на графике в виде списка. В поле календаря выбирается стартовая дата. После клика на кнопке 'Start' в файл csv пишутся такие поля (если они разрешены в настройках): 'Date', 'Open' 'High', 'Low', 'Close', 'Buffer № ... ' и , 'Buffer № ... ' . Обратите внимание, с выбранного индикатора данные записываются в файл с точностью Digits().





Рис. 1. OHLC and indicators to CSV Panel 2

После клика на кнопке 'Start' всегда обращайте внимание, что написал советник на экране: если надпись 'FileOpen OK' - всё хорошо и файл можно открывать. Список индикаторов сканируется и обновляется раз в 10 секунд.





Где искать сохранённый файл 'file name'? Файл сохраняется в папке [Data Folder]\MQL5\Files





Рис. 2. Где искать файл

Пример полученного файла:



