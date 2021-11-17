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Индикаторы

Accelerator Oscillator Signal - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1863
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея индикатора

В соответствии со справкой по индикатору ( Accelerator Oscillator )

Если входить в рынок в направлении движущей силы (индикатор Acceleration/Deceleration выше нуля, при покупке, или он ниже нуля, при продаже), то необходимы только два зеленых столбца, чтобы купить (два красных столбца, чтобы продать). Если движущая сила против открываемой позиции (индикатор ниже нуля, при покупке, или выше нуля, при продаже), необходимо подтверждение, поэтому требуется дополнительный столбец. В этом случае необходимо, чтобы индикатор показывал три красных столбца выше нулевой линии, для короткой позиции и три зеленых столбца ниже нулевой линии, для длинной.

Поэтому бары, которые не соответствуют условию, окрашиваются в нейтральный цвет:

Accelerator Oscillator Signal

Рис. 1. Accelerator Oscillator Signal


OHLC and indicators to CSV Panel 3 OHLC and indicators to CSV Panel 3

Советник-утилита в виде панели на базе класса CDialog. Сохранение значений OHLC баров и одного (двух) буферов выбранного индикатора в csv файл

Profit of the current symbol 2 Profit of the current symbol 2

Индикатор выводит по центру графика прибыль по текущему символу. Теперь каждые 9 секунд контроль наличия графических объектов

Price Channel EA Price Channel EA

Торговая стратегия: сигналы по индикатору 'Price Channel', а Стоп лосс - по индикатору 'Ichimoku'

TRIX Extremum TRIX Extremum

Индикатор отображает на главном графике экстремумы iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX)