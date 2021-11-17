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Accelerator Oscillator Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
В соответствии со справкой по индикатору ( Accelerator Oscillator )
Если входить в рынок в направлении движущей силы (индикатор Acceleration/Deceleration выше нуля, при покупке, или он ниже нуля, при продаже), то необходимы только два зеленых столбца, чтобы купить (два красных столбца, чтобы продать). Если движущая сила против открываемой позиции (индикатор ниже нуля, при покупке, или выше нуля, при продаже), необходимо подтверждение, поэтому требуется дополнительный столбец. В этом случае необходимо, чтобы индикатор показывал три красных столбца выше нулевой линии, для короткой позиции и три зеленых столбца ниже нулевой линии, для длинной.
Поэтому бары, которые не соответствуют условию, окрашиваются в нейтральный цвет:
Рис. 1. Accelerator Oscillator Signal
Советник-утилита в виде панели на базе класса CDialog. Сохранение значений OHLC баров и одного (двух) буферов выбранного индикатора в csv файлProfit of the current symbol 2
Индикатор выводит по центру графика прибыль по текущему символу. Теперь каждые 9 секунд контроль наличия графических объектов
Торговая стратегия: сигналы по индикатору 'Price Channel', а Стоп лосс - по индикатору 'Ichimoku'TRIX Extremum
Индикатор отображает на главном графике экстремумы iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX)