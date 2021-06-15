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Profit of the current symbol - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор-утилита. Индикаторных буферов нет. При помощи объекта OBJ_LABEL по центру графика выводится прибыль по текущему символу.
Кроме прибыли по текущему символу можно показать общую прибыль по всем символам и разместить: или справа или снизу или вообще не показывать.
Рис. 1. Profit of the current symbol - индикатор работает
Рис. 2. Profit of the current symbol - индикатор стартует
MACDOnTEMA
MACD на индикаторах iTEMA (Triple Exponential Moving Average, TEMAMQL-Service AnotherQuotes
Код mql-сервиса для предоставления OHLC-котировок из стороннего источника.
MACDOnTEMA Four Colors
Индикатор MACDOnTEMA в виде гистограммы из четырёх цветовMACDOnDEMA Four Colors
Индикатор MACD рассчитанный по двум индикаторам DEMA в виде гистограммы из четырёх цветов