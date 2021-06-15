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Индикаторы

Profit of the current symbol - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2304
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор-утилита. Индикаторных буферов нет. При помощи объекта OBJ_LABEL по центру графика выводится прибыль по текущему символу.

Кроме прибыли по текущему символу можно показать общую прибыль по всем символам и разместить: или справа или снизу или вообще не показывать.

    Profit of the current symbol

    Рис. 1. Profit of the current symbol - индикатор работает


    Profit of the current symbol

    Рис. 2. Profit of the current symbol - индикатор стартует

      MACDOnTEMA MACDOnTEMA

      MACD на индикаторах iTEMA (Triple Exponential Moving Average, TEMA

      MQL-Service AnotherQuotes MQL-Service AnotherQuotes

      Код mql-сервиса для предоставления OHLC-котировок из стороннего источника.

      MACDOnTEMA Four Colors MACDOnTEMA Four Colors

      Индикатор MACDOnTEMA в виде гистограммы из четырёх цветов

      MACDOnDEMA Four Colors MACDOnDEMA Four Colors

      Индикатор MACD рассчитанный по двум индикаторам DEMA в виде гистограммы из четырёх цветов