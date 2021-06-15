Идея индикатора

Индикатор-утилита. Индикаторных буферов нет. При помощи объекта OBJ_LABEL по центру графика выводится прибыль по текущему символу.

Кроме прибыли по текущему символу можно показать общую прибыль по всем символам и разместить: или справа или снизу или вообще не показывать.





Рис. 1. Profit of the current symbol - индикатор работает





Рис. 2. Profit of the current symbol - индикатор стартует