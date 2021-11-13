Торговая стратегия

Очень облегченная стратегия на основе пользовательского индикатора Aroon.

Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара. Советник проверяет сигнал только в момент рождения нового бара, торгует только постоянным лотом (параметр 'Lots'), не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом.

Торговые сигналы:

На основе описания индикатора

Индикатор двигается вокруг ключевых уровней 30 и 70 - движения выше 70 указывают на сильный тренд, в то время как движения ниже 30 указывают на низкую силу тренда.

используются в данном советнике только два вида сигнала - выход из зоны и пересечение линий. На рисунке ниже сигналы для открытия BUY - выход из зоны '30' (сигнал #1) и линия 'BearsAroon' пересекает линию 'BullsAroon' снизу вверх:





Рис. 1. Aroon Simple, сигналы BUY

Аналогичные сигналы для SELL:

Рис. 2. Aroon Simple, сигналы SELL

Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Additional features: