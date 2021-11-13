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Aroon Simple - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Очень облегченная стратегия на основе пользовательского индикатора Aroon.
Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара. Советник проверяет сигнал только в момент рождения нового бара, торгует только постоянным лотом (параметр 'Lots'), не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом.
Торговые сигналы:
На основе описания индикатора
используются в данном советнике только два вида сигнала - выход из зоны и пересечение линий. На рисунке ниже сигналы для открытия BUY - выход из зоны '30' (сигнал #1) и линия 'BearsAroon' пересекает линию 'BullsAroon' снизу вверх:
Рис. 1. Aroon Simple, сигналы BUY
Аналогичные сигналы для SELL:
Рис. 2. Aroon Simple, сигналы SELL
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Советник на базе пользовательского индикатора 'WPR Custom Smoothing Level'.Stochastic Intersection Arrow 2 Strict
На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Уведомления при возникновении сигнала. Сигналам можно задавать строгий режим
Индикатор не содержит индикаторных буферов. Выводит разницу в Point между индикатором iSMA (Moving Average, MA) и ценой заданного типа. Вывод осуществляется в графический объект OBJ_LABELStochastic Custom and Label
Модификация стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - теперь из эксперта можно управлять уровнями #1 и #2. В подокно индикатора добавлен объект OBJ_LABEL - показывает текущее значение линии 'Main'