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Aroon Simple - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1687
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Aroon Simple.mq5 (60.89 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
aroon.mq5 (8.85 KB) просмотр
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Торговая стратегия

Очень облегченная стратегия на основе пользовательского индикатора Aroon.

Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара. Советник проверяет сигнал только в момент рождения нового бара, торгует только постоянным лотом (параметр 'Lots'), не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом.

Торговые сигналы:

На основе описания индикатора

Индикатор двигается вокруг ключевых уровней 30 и 70 - движения выше 70 указывают на сильный тренд, в то время как движения ниже 30 указывают на низкую силу тренда.

используются в данном советнике только два вида сигнала - выход из зоны и пересечение линий. На рисунке ниже сигналы для открытия BUY - выход из зоны '30' (сигнал #1) и линия 'BearsAroon' пересекает линию 'BullsAroon' снизу вверх:

Aroon Simple

Рис. 1. Aroon Simple, сигналы BUY

Аналогичные сигналы для SELL:

Aroon Simple SELL

Рис. 2. Aroon Simple, сигналы SELL

Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.

WPR Custom Smoothing Level EA WPR Custom Smoothing Level EA

Советник на базе пользовательского индикатора 'WPR Custom Smoothing Level'.

Stochastic Intersection Arrow 2 Strict Stochastic Intersection Arrow 2 Strict

На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Уведомления при возникновении сигнала. Сигналам можно задавать строгий режим

MA Custom Point Label MA Custom Point Label

Индикатор не содержит индикаторных буферов. Выводит разницу в Point между индикатором iSMA (Moving Average, MA) и ценой заданного типа. Вывод осуществляется в графический объект OBJ_LABEL

Stochastic Custom and Label Stochastic Custom and Label

Модификация стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - теперь из эксперта можно управлять уровнями #1 и #2. В подокно индикатора добавлен объект OBJ_LABEL - показывает текущее значение линии 'Main'