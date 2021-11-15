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AroonOscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Оригинал здесь: Aroon.
Во входные параметры добавлены четыре уровня и описание этих уровней выводится в подокно индикатора:
Рис. 1. AroonOscillator
Модификация стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - теперь из эксперта можно управлять уровнями #1 и #2. В подокно индикатора добавлен объект OBJ_LABEL - показывает текущее значение линии 'Main'MA Custom Point Label
Индикатор не содержит индикаторных буферов. Выводит разницу в Point между индикатором iSMA (Moving Average, MA) и ценой заданного типа. Вывод осуществляется в графический объект OBJ_LABEL
Стратегия на основе индикатора 'Aroon'Close On Chart Panel
Советник-утилита. Панель на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Четыре кнопки для закрытия BUY, SELL, всех прибыльных, всех убыточных. Работа по текущему символу