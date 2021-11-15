AroonOscillator

Модификация стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - теперь из эксперта можно управлять уровнями #1 и #2. В подокно индикатора добавлен объект OBJ_LABEL - показывает текущее значение линии 'Main'

Индикатор не содержит индикаторных буферов. Выводит разницу в Point между индикатором iSMA (Moving Average, MA) и ценой заданного типа. Вывод осуществляется в графический объект OBJ_LABEL