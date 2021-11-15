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Индикаторы

AroonOscillator - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2240
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Оригинал здесь: Aroon.

Во входные параметры добавлены четыре уровня и описание этих уровней выводится в подокно индикатора:

AroonOscillator

Рис. 1. AroonOscillator

    Stochastic Custom and Label Stochastic Custom and Label

    Модификация стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - теперь из эксперта можно управлять уровнями #1 и #2. В подокно индикатора добавлен объект OBJ_LABEL - показывает текущее значение линии 'Main'

    MA Custom Point Label MA Custom Point Label

    Индикатор не содержит индикаторных буферов. Выводит разницу в Point между индикатором iSMA (Moving Average, MA) и ценой заданного типа. Вывод осуществляется в графический объект OBJ_LABEL

    Aroon Simple 2 Aroon Simple 2

    Стратегия на основе индикатора 'Aroon'

    Close On Chart Panel Close On Chart Panel

    Советник-утилита. Панель на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Четыре кнопки для закрытия BUY, SELL, всех прибыльных, всех убыточных. Работа по текущему символу