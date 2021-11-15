Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic Custom and Label - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1763
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Вынести уровни (#1 и #2) во входные параметры (полезно при вызове индикатора из эксперта и визуализации), а также добавить графический объект OBJ_LABEL в который выводится текущее значение линии 'Main'
Рис. 1. Stochastic Custom and Label
Пример вызова данного индикатора из эксперта (показаны входные параметры и создание хендла в OnInit)
*** input group "Stochastic" input int Inp_STO_KPeriod = 5; // K period input int Inp_STO_DPeriod = 3; // D period input int Inp_STO_Slowing = 3; // Slowing input double Inp_STO_Level1 = 25.0; // Value Level #1 (25.0) input double Inp_STO_Level2 = 75.0; // Value Level #2 (75.0) *** //--- create handle of the indicator iCustom handle_iStochastic=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Stochastic Custom", Inp_STO_KPeriod,Inp_STO_DPeriod,Inp_STO_Slowing,Inp_STO_Level1,Inp_STO_Level2); //--- if the handle is not created if(handle_iStochastic==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d", m_symbol.Name(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
MA Custom Point Label
Индикатор не содержит индикаторных буферов. Выводит разницу в Point между индикатором iSMA (Moving Average, MA) и ценой заданного типа. Вывод осуществляется в графический объект OBJ_LABELAroon Simple
Простая стратегия (упрощенный функционал) по пользовательскому индикатору 'Aroon'
AroonOscillator
Доработанный индикатор 'Aroon' - добавлены четыре уровня. У уровней выводится описаниеAroon Simple 2
Стратегия на основе индикатора 'Aroon'