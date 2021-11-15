Идея индикатора



Вынести уровни (#1 и #2) во входные параметры (полезно при вызове индикатора из эксперта и визуализации), а также добавить графический объект OBJ_LABEL в который выводится текущее значение линии 'Main'

Рис. 1. Stochastic Custom and Label





Пример вызова данного индикатора из эксперта (показаны входные параметры и создание хендла в OnInit)

*** input group "Stochastic" input int Inp_STO_KPeriod = 5 ; input int Inp_STO_DPeriod = 3 ; input int Inp_STO_Slowing = 3 ; input double Inp_STO_Level1 = 25.0 ; input double Inp_STO_Level2 = 75.0 ; *** handle_iStochastic= iCustom (m_symbol.Name(), Period (), "Stochastic Custom" , Inp_STO_KPeriod,Inp_STO_DPeriod,Inp_STO_Slowing,Inp_STO_Level1,Inp_STO_Level2); if (handle_iStochastic== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , m_symbol.Name(), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }



