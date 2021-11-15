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Индикаторы

Stochastic Custom and Label - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1763
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Вынести уровни (#1 и #2) во входные параметры (полезно при вызове индикатора из эксперта и визуализации), а также добавить графический объект OBJ_LABEL в который выводится текущее значение линии 'Main'

Stochastic Custom and Label

Рис. 1. Stochastic Custom and Label


Пример вызова данного индикатора из эксперта (показаны входные параметры и создание хендла в OnInit)

***
input group             "Stochastic"
input int                  Inp_STO_KPeriod         = 5;     // K period
input int                  Inp_STO_DPeriod         = 3;     // D period
input int                  Inp_STO_Slowing         = 3;     // Slowing
input double               Inp_STO_Level1          = 25.0;  // Value Level #1 (25.0)
input double               Inp_STO_Level2          = 75.0;  // Value Level #2 (75.0)
***
//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iStochastic=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Stochastic Custom",
                              Inp_STO_KPeriod,Inp_STO_DPeriod,Inp_STO_Slowing,Inp_STO_Level1,Inp_STO_Level2);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iStochastic==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  m_symbol.Name(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }


MA Custom Point Label MA Custom Point Label

Индикатор не содержит индикаторных буферов. Выводит разницу в Point между индикатором iSMA (Moving Average, MA) и ценой заданного типа. Вывод осуществляется в графический объект OBJ_LABEL

Aroon Simple Aroon Simple

Простая стратегия (упрощенный функционал) по пользовательскому индикатору 'Aroon'

AroonOscillator AroonOscillator

Доработанный индикатор 'Aroon' - добавлены четыре уровня. У уровней выводится описание

Aroon Simple 2 Aroon Simple 2

Стратегия на основе индикатора 'Aroon'