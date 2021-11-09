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RSI level 50 MA Color N Bars Next - эксперт для MetaTrader 5
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Развитие кода RSI level 50 MA Color N Bars
Добавлено:
- Maximum spread ('0' -> OFF) - если на момент исполнения сигнала спред будет больше этого значения - сигнал сбрасывается
- Minimum profit when a signal appears, in money ('0.0' -> OFF) - если на момент закрытия противоположных позиций их прибыль окажется меньше этого значения - позиции не будут закрываться и сигнал сбросится
- Мартингейл
Торговая стратегия
Сигнал к открытию позиции - когда индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) пересекает уровень 50. Это позволит снизить ложные входы. В качестве фильтра используется пользовательский индикатор MA Color N Bars. Индикатор RSI и пользовательский индикаторы создаются на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара.
Советник проверяет сигнал только в момент рождения нового бара и торгует только постоянным лотом (параметр 'Lots'). В советнике не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом.
Вся идея советника, в том, чтобы ловить вот такие моменты (на рисунке выделены два таких момента)
Рис. 1. RSI level 50 MA Color N Bars Next
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
К пользовательскому индикатору 'VIDYA Color N Bars' добавлены алерт и звуки при смене трендаAsymmetricFractalsNotRedraw
Доработка индикатора 'AsymmetricFractals' - добавлены параметры
Серия индикаторов 'LiDo'. При выходе из зоны ставится точка.Fractals Step By Step
Фракталы с последовательность вверх - вниз - вверх