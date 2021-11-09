CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

RSI level 50 MA Color N Bars Next - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1883
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Развитие кода RSI level 50 MA Color N Bars

Добавлено:

  • Maximum spread ('0' -> OFF) - если на момент исполнения сигнала спред будет больше этого значения - сигнал сбрасывается
  • Minimum profit when a signal appears, in money ('0.0' -> OFF) - если на момент закрытия противоположных позиций их прибыль окажется меньше этого значения - позиции не будут закрываться и сигнал сбросится
  • Мартингейл

Торговая стратегия

Сигнал к открытию позиции - когда индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) пересекает уровень 50. Это позволит снизить ложные входы. В качестве фильтра используется пользовательский индикатор MA Color N Bars. Индикатор RSI и пользовательский индикаторы создаются на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара.

Советник проверяет сигнал только в момент рождения нового бара и торгует только постоянным лотом (параметр 'Lots'). В советнике не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом.

Вся идея советника, в том, чтобы ловить вот такие моменты (на рисунке выделены два таких момента)

RSI level 50 MA Color N Bars Next

Рис. 1. RSI level 50 MA Color N Bars Next


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.


VIDYA Color N Bars Alert VIDYA Color N Bars Alert

К пользовательскому индикатору 'VIDYA Color N Bars' добавлены алерт и звуки при смене тренда

AsymmetricFractalsNotRedraw AsymmetricFractalsNotRedraw

Доработка индикатора 'AsymmetricFractals' - добавлены параметры

RVI Custom Out Levels LiDo RVI Custom Out Levels LiDo

Серия индикаторов 'LiDo'. При выходе из зоны ставится точка.

Fractals Step By Step Fractals Step By Step

Фракталы с последовательность вверх - вниз - вверх