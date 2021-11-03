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RSI level 50 MA Color N Bars - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Сигнал к открытию позиции - когда индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) пересекает уровень 50. Это позволит снизить ложные входы. В качестве фильтра используется пользовательский индикатор MA Color N Bars. Индикатор RSI и пользовательский индикаторы создаются на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара.
Советник проверяет сигнал только в момент рождения нового бара и торгует только постоянным лотом (параметр 'Lots'). В советнике не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом.
Вся идея советника, в том, чтобы ловить вот такие моменты (на рисунке выделены два таких момента)
Рис. 1. RSI level 50 MA Color N Bars
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Простая стратегия по пользовательскому индикатору 'Nadaraya-Watson estimator EA Simple'. Добавлено раздельная торговля и закрытие по достижению целевой прибылиHigh Low TimeFrame
Уровни предыдущего бара на заданном таймфрейме
Таймер показывающий количество секунд до появления нового бараStochastic Custom Smoothing
Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator) с настройками уровней выведенными во входные параметры и пользовательским сглаживанием