CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

AsymmetricFractalsNotRedraw - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1701
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Оригинал индикатора здесь: AsymmetricFractals. Добавлена опция перерисовывать/не перерисовывать фрактал и настройка значков фрактала.

Индикатор в режиме "не перерисовывать":

AsymmetricFractalsNotRedraw

Рис. 1. AsymmetricFractalsNotRedraw - без перерисовки

А вот так работает индикатор с перерисовкой:

AsymmetricFractalsNotRedraw

Рис. 2. AsymmetricFractalsNotRedraw - с перерисовкой


Close All Panel Info Close All Panel Info

Панель на базе класса CDialog. Ручное закрытие всех позиций после клика на кнопке. Информация по общей прибыли

Hedge any positions 2 Hedge any positions 2

Открытие противоположной позиции при достижении убытка в N- pips

VIDYA Color N Bars Alert VIDYA Color N Bars Alert

К пользовательскому индикатору 'VIDYA Color N Bars' добавлены алерт и звуки при смене тренда

RSI level 50 MA Color N Bars Next RSI level 50 MA Color N Bars Next

Развитие 'RSI level 50 MA Color N Bars' - добавлены опции минимальная прибыль для закрытия позиций и мартингейл