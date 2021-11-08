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AsymmetricFractalsNotRedraw - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Оригинал индикатора здесь: AsymmetricFractals. Добавлена опция перерисовывать/не перерисовывать фрактал и настройка значков фрактала.
Индикатор в режиме "не перерисовывать":
Рис. 1. AsymmetricFractalsNotRedraw - без перерисовки
А вот так работает индикатор с перерисовкой:
Рис. 2. AsymmetricFractalsNotRedraw - с перерисовкой
Close All Panel Info
Панель на базе класса CDialog. Ручное закрытие всех позиций после клика на кнопке. Информация по общей прибылиHedge any positions 2
Открытие противоположной позиции при достижении убытка в N- pips
VIDYA Color N Bars Alert
К пользовательскому индикатору 'VIDYA Color N Bars' добавлены алерт и звуки при смене трендаRSI level 50 MA Color N Bars Next
Развитие 'RSI level 50 MA Color N Bars' - добавлены опции минимальная прибыль для закрытия позиций и мартингейл