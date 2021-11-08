CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VIDYA Color N Bars Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1869
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Доработка индикатора VIDYA Color N Bars - добавлены Алерт и различные виды сообщений при смене цвета индикатора.

Продолжение серии индикаторов 'XXX Color N Bars' - при однонаправленном движении индикатора на 'VIDyA: trend N Bars' барах индикатор раскрашивается в один из цветов тренда (по умолчанию это 'Blue' и 'Red'). Если тренда нет - применяется цвет 'YellowGreen':

VIDYA Color N Bars Alert

Рис. 1. VIDYA Color N Bars

Меню индикатора:

  • Sound Name - имя звукового файла
  • Repetitions - количество повторений в течении одного бара
  • Pause, in seconds - пауза между повторениями
  • Alert - флаг для Alert
  • Send mail - флаг для email
  • Send notification - флаг для Push

VIDYA Color N Bars Alert

Рис. 2. Меню индикатора


AsymmetricFractalsNotRedraw AsymmetricFractalsNotRedraw

Доработка индикатора 'AsymmetricFractals' - добавлены параметры

Close All Panel Info Close All Panel Info

Панель на базе класса CDialog. Ручное закрытие всех позиций после клика на кнопке. Информация по общей прибыли

RSI level 50 MA Color N Bars Next RSI level 50 MA Color N Bars Next

Развитие 'RSI level 50 MA Color N Bars' - добавлены опции минимальная прибыль для закрытия позиций и мартингейл

RVI Custom Out Levels LiDo RVI Custom Out Levels LiDo

Серия индикаторов 'LiDo'. При выходе из зоны ставится точка.