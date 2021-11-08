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VIDYA Color N Bars Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Доработка индикатора VIDYA Color N Bars - добавлены Алерт и различные виды сообщений при смене цвета индикатора.
Продолжение серии индикаторов 'XXX Color N Bars' - при однонаправленном движении индикатора на 'VIDyA: trend N Bars' барах индикатор раскрашивается в один из цветов тренда (по умолчанию это 'Blue' и 'Red'). Если тренда нет - применяется цвет 'YellowGreen':
Рис. 1. VIDYA Color N Bars
Меню индикатора:
- Sound Name - имя звукового файла
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- Repetitions - количество повторений в течении одного бара
- Pause, in seconds - пауза между повторениями
- Alert - флаг для Alert
- Send mail - флаг для email
- Send notification - флаг для Push
Рис. 2. Меню индикатора
Доработка индикатора 'AsymmetricFractals' - добавлены параметрыClose All Panel Info
Панель на базе класса CDialog. Ручное закрытие всех позиций после клика на кнопке. Информация по общей прибыли
Развитие 'RSI level 50 MA Color N Bars' - добавлены опции минимальная прибыль для закрытия позиций и мартингейлRVI Custom Out Levels LiDo
Серия индикаторов 'LiDo'. При выходе из зоны ставится точка.