VIDYA Color N Bars Alert

Идея индикатора



Доработка индикатора VIDYA Color N Bars - добавлены Алерт и различные виды сообщений при смене цвета индикатора.

Продолжение серии индикаторов 'XXX Color N Bars' - при однонаправленном движении индикатора на 'VIDyA: trend N Bars' барах индикатор раскрашивается в один из цветов тренда (по умолчанию это 'Blue' и 'Red'). Если тренда нет - применяется цвет 'YellowGreen':





Рис. 1. VIDYA Color N Bars

Меню индикатора:

Sound Name - имя звукового файла



Repetitions - количество повторений в течении одного бара

Pause, in seconds - пауза между повторениями

Alert - флаг для Alert

Send mail - флаг для email

Send notification - флаг для Push

Рис. 2. Меню индикатора



