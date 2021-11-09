RVI Custom Out Levels LiDo

К пользовательскому индикатору 'VIDYA Color N Bars' добавлены алерт и звуки при смене тренда

Развитие 'RSI level 50 MA Color N Bars' - добавлены опции минимальная прибыль для закрытия позиций и мартингейл

Фракталы с последовательность вверх - вниз - вверх

На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Уведомления при возникновении сигнала. Сигналам можно задавать строгий режим