CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RVI Custom Out Levels LiDo - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1905
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Серия 'LiDo'.

К пользовательскому индикатору RVI Custom Levels добавлен новый буфер - теперь при ВЫХОДЕ индикатор из зоны обозначенной уровнями, на индикаторе ставится точка:

RVI Custom Out Levels LiDo

Рис. 1. RVI Custom Out Levels LiDo


RSI level 50 MA Color N Bars Next RSI level 50 MA Color N Bars Next

Развитие 'RSI level 50 MA Color N Bars' - добавлены опции минимальная прибыль для закрытия позиций и мартингейл

VIDYA Color N Bars Alert VIDYA Color N Bars Alert

К пользовательскому индикатору 'VIDYA Color N Bars' добавлены алерт и звуки при смене тренда

Fractals Step By Step Fractals Step By Step

Фракталы с последовательность вверх - вниз - вверх

Stochastic Intersection Arrow 2 Strict Stochastic Intersection Arrow 2 Strict

На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Уведомления при возникновении сигнала. Сигналам можно задавать строгий режим