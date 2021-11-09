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RVI Custom Out Levels LiDo - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Серия 'LiDo'.
К пользовательскому индикатору RVI Custom Levels добавлен новый буфер - теперь при ВЫХОДЕ индикатор из зоны обозначенной уровнями, на индикаторе ставится точка:
Рис. 1. RVI Custom Out Levels LiDo
RSI level 50 MA Color N Bars Next
Развитие 'RSI level 50 MA Color N Bars' - добавлены опции минимальная прибыль для закрытия позиций и мартингейлVIDYA Color N Bars Alert
К пользовательскому индикатору 'VIDYA Color N Bars' добавлены алерт и звуки при смене тренда
Fractals Step By Step
Фракталы с последовательность вверх - вниз - вверхStochastic Intersection Arrow 2 Strict
На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Уведомления при возникновении сигнала. Сигналам можно задавать строгий режим