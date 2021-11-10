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Индикаторы

Fractals Step By Step - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3017
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Пропускать фракталы, если не соблюдается последовательность: вверх - вниз - вверх ... 

На рисунке ниже нанесен вручную стандартный индикатор 'Fractals' и индикатор 'Fractals Step By Step' - пропущенные (выкинутые) фракталы отмечены на рисунке крестами:

Fractals Step By Step

Рис. 1. Fractals Step By Step


RVI Custom Out Levels LiDo RVI Custom Out Levels LiDo

Серия индикаторов 'LiDo'. При выходе из зоны ставится точка.

RSI level 50 MA Color N Bars Next RSI level 50 MA Color N Bars Next

Развитие 'RSI level 50 MA Color N Bars' - добавлены опции минимальная прибыль для закрытия позиций и мартингейл

Stochastic Intersection Arrow 2 Strict Stochastic Intersection Arrow 2 Strict

На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Уведомления при возникновении сигнала. Сигналам можно задавать строгий режим

WPR Custom Smoothing Level EA WPR Custom Smoothing Level EA

Советник на базе пользовательского индикатора 'WPR Custom Smoothing Level'.