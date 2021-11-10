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Fractals Step By Step - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Пропускать фракталы, если не соблюдается последовательность: вверх - вниз - вверх ...
На рисунке ниже нанесен вручную стандартный индикатор 'Fractals' и индикатор 'Fractals Step By Step' - пропущенные (выкинутые) фракталы отмечены на рисунке крестами:
Рис. 1. Fractals Step By Step
Серия индикаторов 'LiDo'. При выходе из зоны ставится точка.RSI level 50 MA Color N Bars Next
Развитие 'RSI level 50 MA Color N Bars' - добавлены опции минимальная прибыль для закрытия позиций и мартингейл
На главном графике символа отображаются моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Уведомления при возникновении сигнала. Сигналам можно задавать строгий режимWPR Custom Smoothing Level EA
Советник на базе пользовательского индикатора 'WPR Custom Smoothing Level'.