Идея индикатора



Пропускать фракталы, если не соблюдается последовательность: вверх - вниз - вверх ...

На рисунке ниже нанесен вручную стандартный индикатор 'Fractals' и индикатор 'Fractals Step By Step' - пропущенные (выкинутые) фракталы отмечены на рисунке крестами:





Рис. 1. Fractals Step By Step



