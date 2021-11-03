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Nadaraya-Watson estimator EA Simple 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2171
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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К версии Nadaraya-Watson estimator EA Simple добавлено:

  • Minimum Profit (in Money) - закрытие позиций осуществляется по обратным сигналам и только в том случае, если суммарная прибыль закрываемых позиций (с учетом комиссий и свопа) больше 'Minumum profit'
  • Trade mode - выбор ограничений по торговле: можно торговать только в BUY, только в SELL или полная торговля: и в BUY и в SELL

Торговая стратегия

Советник создаёт пользовательский индикатор Nadaraya-Watson estimator на заданном таймфрейме 'Working timeframe'.

Таким образом советник работает без Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга.

Торговые сигналы:

Цвет линии изменился - это сигнал.

Nadaraya-Watson estimator EA Simple 2

Рис. 1. Nadaraya-Watson estimator EA Simple 2

Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features:

За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.

High Low TimeFrame High Low TimeFrame

Уровни предыдущего бара на заданном таймфрейме

RSI level 50 RSI level 50

Стратегия по пересечению уровня 50 индикатором iRSI (Relative Strength Index, RSI)

RSI level 50 MA Color N Bars RSI level 50 MA Color N Bars

Стратегия по пересечению уровня 50 индикатором iRSI (Relative Strength Index, RSI). Фильтр - индикатор MA Color N Bars

Time left Time left

Таймер показывающий количество секунд до появления нового бара