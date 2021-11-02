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Индикаторы

High Low TimeFrame - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2679
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Отметить бары, которые соответствуют одному из правил:

Построения при помощи объектов OBJ_HLINE (Horizontal Line)

High Low TimeFrame

Рис. 1. High Low TimeFrame

а это при помощи объектов OBJ_TREND (Trend Line)

High Low TimeFrame

Рис. 1. High Low TimeFrame

Все параметры для обеих линий полностью настраиваемые.

RSI level 50 RSI level 50

Стратегия по пересечению уровня 50 индикатором iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Bar Rule Arrow Bar Rule Arrow

Индикатор отмечает на графике бары, которые отвечают одному из двух правил.

Nadaraya-Watson estimator EA Simple 2 Nadaraya-Watson estimator EA Simple 2

Простая стратегия по пользовательскому индикатору 'Nadaraya-Watson estimator EA Simple'. Добавлено раздельная торговля и закрытие по достижению целевой прибыли

RSI level 50 MA Color N Bars RSI level 50 MA Color N Bars

Стратегия по пересечению уровня 50 индикатором iRSI (Relative Strength Index, RSI). Фильтр - индикатор MA Color N Bars