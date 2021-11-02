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RSI level 50 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1844
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Сигнал к открытию позиции - когда индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) пересекает уровень 50. Это позволит снизить ложные входы. Индикатор RSI создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара.

Советник проверяет сигнал только в момент рождения нового бара и торгует только постоянным лотом (параметр 'Lots'). В советнике не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом.

Вся идея советника, в том, чтобы ловить вот такие моменты (на рисунке выделены два таких момента)

RSI level 50

Рис. 1. RSI level 50


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.

Bar Rule Arrow Bar Rule Arrow

Индикатор отмечает на графике бары, которые отвечают одному из двух правил.

CCI Color Candles CCI Color Candles

Индикатор раскрашивает свечи графика в зависимости от значений индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI)

High Low TimeFrame High Low TimeFrame

Уровни предыдущего бара на заданном таймфрейме

Nadaraya-Watson estimator EA Simple 2 Nadaraya-Watson estimator EA Simple 2

Простая стратегия по пользовательскому индикатору 'Nadaraya-Watson estimator EA Simple'. Добавлено раздельная торговля и закрытие по достижению целевой прибыли