Торговая стратегия

Сигнал к открытию позиции - когда индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) пересекает уровень 50. Это позволит снизить ложные входы. Индикатор RSI создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара.

Советник проверяет сигнал только в момент рождения нового бара и торгует только постоянным лотом (параметр 'Lots'). В советнике не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом.

Вся идея советника, в том, чтобы ловить вот такие моменты (на рисунке выделены два таких момента)





Рис. 1. RSI level 50





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Additional features: