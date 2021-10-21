Торговая стратегия

Советник создаёт пользовательский индикатор Nadaraya-Watson estimator на заданном таймфрейме 'Working timeframe'.

Таким образом советник работает без Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга.

Торговые сигналы:

Цвет линии изменился - это сигнал.

Рис. 1. Nadaraya-Watson estimator EA Simple

Особенности:

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.