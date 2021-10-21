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Nadaraya-Watson estimator EA Simple - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник создаёт пользовательский индикатор Nadaraya-Watson estimator на заданном таймфрейме 'Working timeframe'.
Таким образом советник работает без Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга.
Торговые сигналы:
Цвет линии изменился - это сигнал.
Рис. 1. Nadaraya-Watson estimator EA Simple
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Additional features:
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Скрипт создаёт прямоугольник в заданном временном промежутке и растягивает этот прямоугольник по максимальной и минимальной цене.RVI Custom Levels Alert
Индикатор на базе iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - параметры уровней вынесены во входные параметры. Настройки уведомлений и алертов
Советник на двух iMA (Moving Average, MA) - одна на базе PRICE_HIGH, а вторая - PRICE_LOWiCCI Martingale
Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) плюс управление объемами позиций при помощи Мартингейла. Дневные лимиты на убыток и прибыль