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Советники

Nadaraya-Watson estimator EA Simple - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3302
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Советник создаёт пользовательский индикатор Nadaraya-Watson estimator на заданном таймфрейме 'Working timeframe'.

Таким образом советник работает без Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга.

Торговые сигналы:

Цвет линии изменился - это сигнал.

Nadaraya-Watson estimator EA Simple

Рис. 1. Nadaraya-Watson estimator EA Simple

Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features:

За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.

Rectangle from to Rectangle from to

Скрипт создаёт прямоугольник в заданном временном промежутке и растягивает этот прямоугольник по максимальной и минимальной цене.

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