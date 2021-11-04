Идея индикатора

Таймер показывающий количество секунд до появления нового бара. Информация отображается при помощи графического объекта OBJ_LABEL:





Рис. 1. Time left

Обратите внимание на анимацию: если наступило расчётное время появления нового бара, а бар ещё не появился - индикатор будет показывать значения со знаком минус.



