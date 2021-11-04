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Индикаторы

Time left - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2358
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Таймер показывающий количество секунд до появления нового бара. Информация отображается при помощи графического объекта OBJ_LABEL:

Time left

Рис. 1. Time left

Обратите внимание на анимацию: если наступило расчётное время появления нового бара, а бар ещё не появился - индикатор будет показывать значения со знаком минус.


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