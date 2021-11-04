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Time left - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Таймер показывающий количество секунд до появления нового бара. Информация отображается при помощи графического объекта OBJ_LABEL:
Рис. 1. Time left
Обратите внимание на анимацию: если наступило расчётное время появления нового бара, а бар ещё не появился - индикатор будет показывать значения со знаком минус.
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