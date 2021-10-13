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Fractals Alligator - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Основную массу времени рынки находятся в состоянии сна, флета. Период сна очень хорошо виден по индикатору iAlligator (Alligator) - линии индикатора переплетены и пресекаются несколько раз. И выход из флета очень часто означает сильное движение, как раз в таких случаях советник 'Fractals Alligator' пытается поймать это движение.
Если Вы торгуете по этой системе вручную, то рекомендуется такой набор индикаторов и шаблон графика:
- индикатор Fractals Corridor
- индикатор Alligator Channel
- индикатор Accelerator Oscillator
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шаблон графика 'Fractals Alligator.tpl' (шаблон прикреплен к этому коду)
Торговые сигналы (пример BUY сигнала):
Бычья веча пробивает последний верхний фрактал. При этом индикатор 'Oscillator indicator' зелёный и он выше нулевой линии, последний фрактал выше индикатора 'Alligator'. Стоп лосс ставим на последний нижний фрактал.
Рис. 1. Fractals Alligator
Если позиция выходит в прибыль, то тогда включается Трейлинг по линии 'Teeth' (пример такого трейлинга можно видеть в утилите Alligator Save Positions). Первая сработка трейлинга - это гарантированный перевод позиции в безубыток.
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.
ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)
Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Сигнальный индикатор на базе пользовательского 'OsMA Four Colors'Ichimoku Martingale
Стратегия по индикатору iIchimoku (Ichimoku).
Сигнал "Блюдце" от индикатора iAO (Awesome Oscillator, AO) в главном окнеTrade line GEP
Утилита поможет открыть и закрыть позиции с помощью Горизонтальных линии.