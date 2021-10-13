Торговая стратегия

Основную массу времени рынки находятся в состоянии сна, флета. Период сна очень хорошо виден по индикатору iAlligator (Alligator) - линии индикатора переплетены и пресекаются несколько раз. И выход из флета очень часто означает сильное движение, как раз в таких случаях советник 'Fractals Alligator' пытается поймать это движение.

Если Вы торгуете по этой системе вручную, то рекомендуется такой набор индикаторов и шаблон графика:

индикатор Fractals Corridor

индикатор Alligator Channel

индикатор Accelerator Oscillator

шаблон графика 'Fractals Alligator.tpl' (шаблон прикреплен к этому коду)

Торговые сигналы (пример BUY сигнала):

Бычья веча пробивает последний верхний фрактал. При этом индикатор 'Oscillator indicator' зелёный и он выше нулевой линии, последний фрактал выше индикатора 'Alligator'. Стоп лосс ставим на последний нижний фрактал.





Рис. 1. Fractals Alligator

Если позиция выходит в прибыль, то тогда включается Трейлинг по линии 'Teeth' (пример такого трейлинга можно видеть в утилите Alligator Save Positions). Первая сработка трейлинга - это гарантированный перевод позиции в безубыток.





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)



Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.