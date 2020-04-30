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Fractals Corridor - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При помощи графического построения DRAW_ARROW отобразить коридор на основе последних значений индикатора iFractals (Fractals). Можно задать код значка (из шрифта Wingdings), а также смещение в пикселах по вертикале.
Рис. 1. Индикатор 'Fractals Day Corridor' и 'Fractals' (для наглядности)
Торговая стратегия по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - закрытие всех позиций при противоположном сигналеiMA plus iMACD EA
Обновление версии 'Simple EA MA plus MACD'. Добавление новых функций
Торговая стратегия использует пересечение iMA (Moving Average, MA) на двух таймфреймах.Trading_time, советник ограничивающий время торговли.
Trading_time, советник в определённое время закрывает все открытые позиции, удаляет отложенные ордера и выводит на все графики предупреждение о том, что торговля запрещена.