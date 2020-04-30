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Индикаторы

Fractals Corridor - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3852
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

При помощи графического построения DRAW_ARROW отобразить коридор на основе последних значений индикатора iFractals (Fractals). Можно задать код значка (из шрифта Wingdings), а также смещение в пикселах по вертикале.

Fractals Day Corridor

Рис. 1. Индикатор 'Fractals Day Corridor' и 'Fractals' (для наглядности)

    Commodity Channel Index EA Commodity Channel Index EA

    Торговая стратегия по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - закрытие всех позиций при противоположном сигнале

    iMA plus iMACD EA iMA plus iMACD EA

    Обновление версии 'Simple EA MA plus MACD'. Добавление новых функций

    IMA intersection Two timeframes IMA intersection Two timeframes

    Торговая стратегия использует пересечение iMA (Moving Average, MA) на двух таймфреймах.

    Trading_time, советник ограничивающий время торговли. Trading_time, советник ограничивающий время торговли.

    Trading_time, советник в определённое время закрывает все открытые позиции, удаляет отложенные ордера и выводит на все графики предупреждение о том, что торговля запрещена.