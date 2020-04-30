Торговая стратегия по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - закрытие всех позиций при противоположном сигнале

Торговая стратегия использует пересечение iMA (Moving Average, MA) на двух таймфреймах.

Trading_time, советник в определённое время закрывает все открытые позиции, удаляет отложенные ордера и выводит на все графики предупреждение о том, что торговля запрещена.