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Alligator Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Добавить канал к индикатор iAlligator (Alligator). Используется для стратегии 'Fractals Alligator', для которой нужно выделять цветом канал индикатора Alligator.
Пример использования на графике индикатора 'Alligator Channel' - фон графика отличный от белового цвета:
Рис. 1. Alligator Channel
High Low Previous Bar
Отображает High и Low предыдущего бара на текущемMA Levels
iMA (Moving Average, MA) и восемь уровней (четыре вверх и четыре вниз)
Alligator Save Positions
Советник при первой возможности переводит позицию в безубыток, а затем проводит трейлинг. Безубыток и трейлинг осуществляется по индикатору iAlligator (Alligator)Ichimoku Martingale
Стратегия по индикатору iIchimoku (Ichimoku).