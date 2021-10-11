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Индикаторы

Alligator Channel - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2414
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Alligator Channel.mq5 (23.16 KB) просмотр
\MQL5\Profiles\Templates\
Alligator Channel.tpl (5.42 KB)
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Идея индикатора

Добавить канал к индикатор iAlligator (Alligator). Используется для стратегии 'Fractals Alligator', для которой нужно выделять цветом канал индикатора Alligator.

Пример использования на графике индикатора 'Alligator Channel' - фон графика отличный от белового цвета:

Alligator Channel

Рис. 1. Alligator Channel


High Low Previous Bar High Low Previous Bar

Отображает High и Low предыдущего бара на текущем

MA Levels MA Levels

iMA (Moving Average, MA) и восемь уровней (четыре вверх и четыре вниз)

Alligator Save Positions Alligator Save Positions

Советник при первой возможности переводит позицию в безубыток, а затем проводит трейлинг. Безубыток и трейлинг осуществляется по индикатору iAlligator (Alligator)

Ichimoku Martingale Ichimoku Martingale

Стратегия по индикатору iIchimoku (Ichimoku).