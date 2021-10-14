CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

AO Saucer - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2497
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Показать сигнал "Блюдце" в виде значков в главном окне. Индикатор отображает два сигнала - 'Buy Saucer' и 'Sell Saucer':

AO Saucer

Рис. 1. AO Saucer (индикатор 'AO' добавлен на график вручную - для наглядности)


Fractals Alligator Fractals Alligator

Торговая стратегия на базе Fractals и Alligator

OsMA Four Colors Arrow OsMA Four Colors Arrow

Сигнальный индикатор на базе пользовательского 'OsMA Four Colors'

Trade line GEP Trade line GEP

Утилита поможет открыть и закрыть позиции с помощью Горизонтальных линии.

HLine Partial Position Fixing HLine Partial Position Fixing

Советник-утилита: когда позиция достигает линии, фиксируем часть позиции