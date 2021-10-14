Идея индикатора

Показать сигнал "Блюдце" в виде значков в главном окне. Индикатор отображает два сигнала - 'Buy Saucer' и 'Sell Saucer':





Рис. 1. AO Saucer (индикатор 'AO' добавлен на график вручную - для наглядности)



