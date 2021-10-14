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AO Saucer - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Показать сигнал "Блюдце" в виде значков в главном окне. Индикатор отображает два сигнала - 'Buy Saucer' и 'Sell Saucer':
Рис. 1. AO Saucer (индикатор 'AO' добавлен на график вручную - для наглядности)
Fractals Alligator
Торговая стратегия на базе Fractals и AlligatorOsMA Four Colors Arrow
Сигнальный индикатор на базе пользовательского 'OsMA Four Colors'
Trade line GEP
Утилита поможет открыть и закрыть позиции с помощью Горизонтальных линии.HLine Partial Position Fixing
Советник-утилита: когда позиция достигает линии, фиксируем часть позиции