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Индикаторы

OsMA Four Colors Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2160
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Используя алгоритм индикатора OsMA Four Colors на главном графике отображаются стрелки 'BUY' и 'SELL'

OsMA Four Colors Arrow

Рис. 1. OsMA Four Colors Arrow (OsMA Four Colors добавлен вручную для наглядности)

Ichimoku Martingale Ichimoku Martingale

Стратегия по индикатору iIchimoku (Ichimoku).

Alligator Save Positions Alligator Save Positions

Советник при первой возможности переводит позицию в безубыток, а затем проводит трейлинг. Безубыток и трейлинг осуществляется по индикатору iAlligator (Alligator)

Fractals Alligator Fractals Alligator

Торговая стратегия на базе Fractals и Alligator

AO Saucer AO Saucer

Сигнал "Блюдце" от индикатора iAO (Awesome Oscillator, AO) в главном окне