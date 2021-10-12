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OsMA Four Colors Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Используя алгоритм индикатора OsMA Four Colors на главном графике отображаются стрелки 'BUY' и 'SELL'
Рис. 1. OsMA Four Colors Arrow (OsMA Four Colors добавлен вручную для наглядности)
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