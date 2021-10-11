Описание утилиты

Советник работает по текущему символу (текущий символ - символ графика на котором установлен советник) и по линии 'Teeth' индикатора Alligator. При первой же возможности советник переводит позицию в безубыток, а дальше проводит трейлинг позиции. Трейлинг (и безубыток) идёт по индикатору iAlligator (Alligator).

Советник копирует Magic number у позиции - это нужно учитывать, если позиция выставлена другим советником.





Рис. 1. Alligator Save Positions



