CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Alligator Save Positions - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2647
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание утилиты

Советник работает по текущему символу (текущий символ - символ графика на котором установлен советник) и по линии 'Teeth' индикатора Alligator. При первой же возможности советник переводит позицию в безубыток, а дальше проводит трейлинг позиции. Трейлинг (и безубыток) идёт по индикатору iAlligator (Alligator).

Советник копирует Magic number у позиции - это нужно учитывать, если позиция выставлена другим советником.

Alligator Save Positions

Рис. 1. Alligator Save Positions


Alligator Channel Alligator Channel

К индикатору iAlligator (Alligator) добавлен канал

High Low Previous Bar High Low Previous Bar

Отображает High и Low предыдущего бара на текущем

Ichimoku Martingale Ichimoku Martingale

Стратегия по индикатору iIchimoku (Ichimoku).

OsMA Four Colors Arrow OsMA Four Colors Arrow

Сигнальный индикатор на базе пользовательского 'OsMA Four Colors'