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Alligator Save Positions - эксперт для MetaTrader 5
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Описание утилиты
Советник работает по текущему символу (текущий символ - символ графика на котором установлен советник) и по линии 'Teeth' индикатора Alligator. При первой же возможности советник переводит позицию в безубыток, а дальше проводит трейлинг позиции. Трейлинг (и безубыток) идёт по индикатору iAlligator (Alligator).
Советник копирует Magic number у позиции - это нужно учитывать, если позиция выставлена другим советником.
Рис. 1. Alligator Save Positions
Alligator Channel
К индикатору iAlligator (Alligator) добавлен каналHigh Low Previous Bar
Отображает High и Low предыдущего бара на текущем
Ichimoku Martingale
Стратегия по индикатору iIchimoku (Ichimoku).OsMA Four Colors Arrow
Сигнальный индикатор на базе пользовательского 'OsMA Four Colors'