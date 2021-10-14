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Trade line GEP - эксперт для MetaTrader 5

[Удален]
Просмотров:
1708
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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EURUSDM1

1. переключит BUY на SELL

input group  "---- : Parameters Revers:  ----"
input bool   InpRevers               = true;        // : UPPER=false->SELL || UPPER=true->BUY

2. При нажатии на кнопку - отпрыгнет на заданное расстояние  на открытие 

input ushort InpObjTrailingStop_op   = 50;          // : Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)

3. При нажатии на кнопку - отпрыгнет на заданное расстояние  на закрытие 

input ushort InpObjTrailingStop      = 75;          // : Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)

4. Имя горизонтальных линии (можно установить вручную и задать имя) 

input string InpObjUpName_op         = "openUPPER"; // : Obj: Follows the price down (Horizontal Line)
input string InpObjDownName_op       = "openLOWER"; // : Obj: Follows the price up (Horizontal Line)
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