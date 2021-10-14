



1. переключит BUY на SELL

input group "---- : Parameters Revers: ----" input bool InpRevers = true ;

2. При нажатии на кнопку - отпрыгнет на заданное расстояние на открытие

input ushort InpObjTrailingStop_op = 50 ;

3. При нажатии на кнопку - отпрыгнет на заданное расстояние на закрытие

input ushort InpObjTrailingStop = 75 ;

4. Имя горизонтальных линии (можно установить вручную и задать имя)