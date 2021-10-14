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Trade line GEP - эксперт для MetaTrader 5
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1. переключит BUY на SELL
input group "---- : Parameters Revers: ----" input bool InpRevers = true; // : UPPER=false->SELL || UPPER=true->BUY
2. При нажатии на кнопку - отпрыгнет на заданное расстояние на открытие
input ushort InpObjTrailingStop_op = 50; // : Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
3. При нажатии на кнопку - отпрыгнет на заданное расстояние на закрытие
input ushort InpObjTrailingStop = 75; // : Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
4. Имя горизонтальных линии (можно установить вручную и задать имя)
input string InpObjUpName_op = "openUPPER"; // : Obj: Follows the price down (Horizontal Line) input string InpObjDownName_op = "openLOWER"; // : Obj: Follows the price up (Horizontal Line)
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