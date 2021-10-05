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RVI Extremum detection 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Вторая версия индикатора RVI Extremum detection - теперь индикатор рисуется в главном окне при помощи стиля DRAW_COLOR_ARROW.
Для пояснения на рисунке ниже специально добавлен (в подокно) индикатор RVI. 'RVI Extremum detection 2' определяет сигналы только если индикатор находится выше уровня 'Value Level #1 (0.2)' или ниже уровня 'Value Level #2 (-0.2)'.
Рис. 1. RVI Extremum detection 2
Moving Average рассчитанная по пользовательской цене: MathMax (Open, Close)RSI Histogram 2
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в подокне в виде гистограммы iAO (Awesome Oscillator, AO). Расцветка гистограммы как у индикатора
Версия 'iRVI Street', только в качестве основного индикатора теперь 'RVI Extremum detection 2'Channel of two iMAs
Канал из двух iMA (Moving Average, MA) в виде гистограммы на главном графике