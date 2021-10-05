Идея индикатора

Вторая версия индикатора RVI Extremum detection - теперь индикатор рисуется в главном окне при помощи стиля DRAW_COLOR_ARROW.

Для пояснения на рисунке ниже специально добавлен (в подокно) индикатор RVI. 'RVI Extremum detection 2' определяет сигналы только если индикатор находится выше уровня 'Value Level #1 (0.2)' или ниже уровня 'Value Level #2 (-0.2)'.





Рис. 1. RVI Extremum detection 2