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Индикаторы

RVI Extremum detection 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1960
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Вторая версия индикатора RVI Extremum detection - теперь индикатор рисуется в главном окне при помощи стиля DRAW_COLOR_ARROW.

Для пояснения на рисунке ниже специально добавлен (в подокно) индикатор RVI. 'RVI Extremum detection 2' определяет сигналы только если индикатор находится выше уровня 'Value Level #1 (0.2)' или ниже уровня 'Value Level #2 (-0.2)'.

RVI Extremum detection 2

Рис. 1. RVI Extremum detection 2

MA Custom Price MA Custom Price

Moving Average рассчитанная по пользовательской цене: MathMax (Open, Close)

RSI Histogram 2 RSI Histogram 2

Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в подокне в виде гистограммы iAO (Awesome Oscillator, AO). Расцветка гистограммы как у индикатора

iRVI Street 2 iRVI Street 2

Версия 'iRVI Street', только в качестве основного индикатора теперь 'RVI Extremum detection 2'

Channel of two iMAs Channel of two iMAs

Канал из двух iMA (Moving Average, MA) в виде гистограммы на главном графике