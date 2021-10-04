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RSI Histogram 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отобразить индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в виде цветной гистограммы, а расцветку применить как у iAO (Awesome Oscillator, AO). Гистограмма строится около уровня '50':
Рис. 1. RSI Histogram 2
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Moving Average рассчитанная по пользовательской цене: MathMax (Open, Close)RVI Extremum detection 2
Вторая версия. Теперь это не гистограмма, а Arrow на главном графике.