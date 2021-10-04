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Индикаторы

RSI Histogram 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2213
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Отобразить индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в виде цветной гистограммы, а расцветку применить как у iAO (Awesome Oscillator, AO). Гистограмма строится около уровня '50':

RSI Histogram 2

Рис. 1. RSI Histogram 2

Scripts Triangles Scripts Triangles

Скрипт находит все пары для треугольного арбитража.

Extend Box Extend Box

Индикатор-утилита: управляет прямоугольниками, всегда сдвигает правую границу по бару #0

MA Custom Price MA Custom Price

Moving Average рассчитанная по пользовательской цене: MathMax (Open, Close)

RVI Extremum detection 2 RVI Extremum detection 2

Вторая версия. Теперь это не гистограмма, а Arrow на главном графике.