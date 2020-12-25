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RVI Extremum detection - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Идея индикатора родилась при разработке советника на базе iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - советник искал экстремумы индикатора. И захотелось как-то визуализировать моменты нахождения экстремумов - была мысль, что вершины бывают разные - с резким перегибом или более плавные. В общем так и родился индикатор.
Рис. 1. Индикатор 'RVI Extremum detection'
На рисунке выше показаны два индикатора: iRVI (Relative Vigor Index, RVI) и 'RVI Extremum detection'. Индикатор iRVI показан на графике для наглядности, как работает 'RVI Extremum detection'. Индикатора принимает такие значения:
- сигнал ('-1' или '1')
- нет сигнала ('EMPTY_VALUE')
Обратите внимание, что индикатор на баре #1 может ПЕРЕРИСОВЫВАТЬ сигналы, а вот сигнал на баре #2 уже является постоянным:
Получение сигналов от индикатора iBands (Bollinger Bands, BB), стоп лосс динамический - по индикатору iATR (Average True Range, ATR) и коэффициентуVolume Change Histogram Alert 2
Развитие первой версии
Простой класс CIndCopies, который позволяет при написании индикаторов контролировать общее количество запущенных в данном окне таких же индикаторов, порядковый номер текущего индикатора, а также узнать как загружен данный индикатор - через iCustom или присоединен к окну.iRVI Expert
Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Закрытие противоположных позиций. Наращивание позиции только если "покупай ниже, продавай выше"