Описание

Идея индикатора родилась при разработке советника на базе iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - советник искал экстремумы индикатора. И захотелось как-то визуализировать моменты нахождения экстремумов - была мысль, что вершины бывают разные - с резким перегибом или более плавные. В общем так и родился индикатор.

Рис. 1. Индикатор 'RVI Extremum detection'

На рисунке выше показаны два индикатора: iRVI (Relative Vigor Index, RVI) и 'RVI Extremum detection'. Индикатор iRVI показан на графике для наглядности, как работает 'RVI Extremum detection'. Индикатора принимает такие значения:

сигнал ('-1' или '1')

нет сигнала ('EMPTY_VALUE')





Обратите внимание, что индикатор на баре #1 может ПЕРЕРИСОВЫВАТЬ сигналы, а вот сигнал на баре #2 уже является постоянным:



