CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RVI Extremum detection - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2174
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание

Идея индикатора родилась при разработке советника на базе iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - советник искал экстремумы индикатора. И захотелось как-то визуализировать моменты нахождения экстремумов - была мысль, что вершины бывают разные - с резким перегибом или более плавные. В общем так и родился индикатор.

RVI Extremum detection

Рис. 1. Индикатор 'RVI Extremum detection'

На рисунке выше показаны два индикатора: iRVI (Relative Vigor Index, RVI) и 'RVI Extremum detection'. Индикатор iRVI показан на графике для наглядности, как работает 'RVI Extremum detection'. Индикатора принимает такие значения:

  • сигнал ('-1' или '1')
  • нет сигнала ('EMPTY_VALUE')


Обратите внимание, что индикатор на баре #1 может ПЕРЕРИСОВЫВАТЬ сигналы, а вот сигнал на баре #2 уже является постоянным:

RVI Extremum detection

    iBands Open Close Rules iBands Open Close Rules

    Получение сигналов от индикатора iBands (Bollinger Bands, BB), стоп лосс динамический - по индикатору iATR (Average True Range, ATR) и коэффициенту

    Volume Change Histogram Alert 2 Volume Change Histogram Alert 2

    Развитие первой версии

    Indicator Сopies Indicator Сopies

    Простой класс CIndCopies, который позволяет при написании индикаторов контролировать общее количество запущенных в данном окне таких же индикаторов, порядковый номер текущего индикатора, а также узнать как загружен данный индикатор - через iCustom или присоединен к окну.

    iRVI Expert iRVI Expert

    Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Закрытие противоположных позиций. Наращивание позиции только если "покупай ниже, продавай выше"