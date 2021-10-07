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Channel of two iMAs - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При помощи стиля DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 отобразить канал из двух индикаторов iMA (Moving Average, MA)
Рис. 1. Channel of two iMAs
На рисунке дан пример двух случаев: когда настройка графика 'Chart in foreground' выключена и включена.
iRVI Street 2
Версия 'iRVI Street', только в качестве основного индикатора теперь 'RVI Extremum detection 2'RVI Extremum detection 2
Вторая версия. Теперь это не гистограмма, а Arrow на главном графике.
Bars Inside 2
Показ линейного графика цен M1 для выбранного бара. Использование класс CGraphicMA Levels
iMA (Moving Average, MA) и восемь уровней (четыре вверх и четыре вниз)