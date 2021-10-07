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Индикаторы

Channel of two iMAs - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1859
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

При помощи стиля DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 отобразить канал из двух индикаторов iMA (Moving Average, MA)

Channel of two iMAs

Рис. 1. Channel of two iMAs

На рисунке дан пример двух случаев: когда настройка графика 'Chart in foreground' выключена и включена.

iRVI Street 2 iRVI Street 2

Версия 'iRVI Street', только в качестве основного индикатора теперь 'RVI Extremum detection 2'

RVI Extremum detection 2 RVI Extremum detection 2

Вторая версия. Теперь это не гистограмма, а Arrow на главном графике.

Bars Inside 2 Bars Inside 2

Показ линейного графика цен M1 для выбранного бара. Использование класс CGraphic

MA Levels MA Levels

iMA (Moving Average, MA) и восемь уровней (четыре вверх и четыре вниз)