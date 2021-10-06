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iRVI Street 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Сигналы получаем с пользовательского индикатора RVI Extremum detection 2 - главная его особенность: сигналы есть только если индикатор находится выше уровня 'Value Level #1 (0.2)' или ниже уровня 'Value Level #2 (-0.2)'. Для визуализации в тестере применяется ещё один пользовательский индикатор RVI Custom Levels - он служит для визуализации индикатора RVI и уровней. Индикаторы создаются на заданном таймфрейме 'Working timeframe'.
В советнике нет ни Стоп лосс ни Тейк профит ни Трейлинга - закрытие позиций осуществляется по обратным сигналам. Можно ограничить в какую сторону торговать при помощи параметра 'Trade mode: ' - параметр может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'.
Можно ограничить (игнорировать) торговые сигналы, если текущий спред (цена Ask минус цена Bid) больше, чем 'Maximum spread ('0' -> OFF)' Как это работает: если в момент получения торгового сигнала спред выше заданного, то торговый сигнал уничтожается, таким образом можно из-за спреда пропустить сигналы. Обратите внимание, если параметр выставить в '0' - этот параметр отключается.
Правила закрытия:
Закрытие позиций осуществляется по обратным сигналам и только в том случае, если суммарная прибыль закрываемых позиций (у учетом комиссий и свопа) больше 'Minumum profit'.
Мартингейл и/или несколько позиций:
Если выставить 'Positions: Only one' в 'true' - это отключит Мартингейл и в рынке будет разрешена только одна позиция. Если выставить в 'false' - это разрешит несколько позиций и Мартингейл. Новая позиция может быть открыта по лучшей цене не ближе чем 'Minimum step between positions' от самой экстремальной позиции. При этом применяется коэффициент увеличения лота 'Martingale coefficient'.
Торговые сигналы:
Появление значка в индикаторе 'RVI Extremum detection 2' и цвет этого значка.
Рис. 1. iRVI Street 2, пример Мартингейла (индикаторы на графике добавлены ВУРЧНУЮ ТОЛЬКО для визуализации)
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Вторая версия. Теперь это не гистограмма, а Arrow на главном графике.MA Custom Price
Moving Average рассчитанная по пользовательской цене: MathMax (Open, Close)
Канал из двух iMA (Moving Average, MA) в виде гистограммы на главном графикеBars Inside 2
Показ линейного графика цен M1 для выбранного бара. Использование класс CGraphic