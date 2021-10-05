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Индикаторы

MA Custom Price - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1532
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Идея индикатора

Для расчета цены применяется пользовательская формула: берётся максимальная цена между 'Open' и 'Close'.

MA Custom Price

Рис. 1. MA Custom Price

RSI Histogram 2 RSI Histogram 2

Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в подокне в виде гистограммы iAO (Awesome Oscillator, AO). Расцветка гистограммы как у индикатора

Scripts Triangles Scripts Triangles

Скрипт находит все пары для треугольного арбитража.

RVI Extremum detection 2 RVI Extremum detection 2

Вторая версия. Теперь это не гистограмма, а Arrow на главном графике.

iRVI Street 2 iRVI Street 2

Версия 'iRVI Street', только в качестве основного индикатора теперь 'RVI Extremum detection 2'