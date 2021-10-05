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MA Custom Price - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Для расчета цены применяется пользовательская формула: берётся максимальная цена между 'Open' и 'Close'.
Рис. 1. MA Custom Price
RSI Histogram 2
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в подокне в виде гистограммы iAO (Awesome Oscillator, AO). Расцветка гистограммы как у индикатораScripts Triangles
Скрипт находит все пары для треугольного арбитража.
RVI Extremum detection 2
Вторая версия. Теперь это не гистограмма, а Arrow на главном графике.iRVI Street 2
Версия 'iRVI Street', только в качестве основного индикатора теперь 'RVI Extremum detection 2'