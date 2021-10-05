MA Custom Price

Скрипт находит все пары для треугольного арбитража.

Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в подокне в виде гистограммы iAO (Awesome Oscillator, AO). Расцветка гистограммы как у индикатора

Вторая версия. Теперь это не гистограмма, а Arrow на главном графике.

Версия 'iRVI Street', только в качестве основного индикатора теперь 'RVI Extremum detection 2'