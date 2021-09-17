Торговая стратегия

Советник проверяет сигналы пользовательского индикатора Bollinger Bands Two Сandles Arrow. Индикатор создаётся на таймфрейме 'Working timeframe' (этот таймфрейм можно оптимизировать).





Рис. 1. Bollinger Bands Two Сandles Arrow EA, сигнал SELL





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') Параметры ' Stop Loss ', ' Take Profit ', ' Trailing Stop ' задаются в Points (1.00055-1.00045=10 points)

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаётся индикатор и на котором ищется новый бар (если новый бар нужен для Трейлинга или для поиска сигнала). Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

В параметре 'Trailing on ...' задаётся режим работы трейлинга: или на каждом тике ('bar #0 (at every tick)' или только в момент рождения нового бара ('bar #1 (on a new bar)'). Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop. Аналогично параметр 'Search signals on ...' задаёт режим поиска сигнала.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)



За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.