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Индикаторы

Bollinger Bands Two Candles Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2389
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

В пересечении должны участвовать две свечи одинакового направления и правая свеча должна пересекать ценой High (или Low) линию индикатора. На рисунке ниже пример пересечение нижней линии:

    Bollinger Bands Two Сandles Arrow

    Рис. 1. Bollinger Bands Two Сandles Arrow

    MA on CHO MA on CHO

    В одном окне индикатор CHO и сглаженный (при помощи MA) CHO

    ParabolicSAR Trend Line Alert ParabolicSAR Trend Line Alert

    Добавлен Alert к индикатору 'ParabolicSAR Trend Line'

    QQE Arrow QQE Arrow

    QQE - Качественная количественная оценка, добавлены стрелки 'BUY' и 'SELL'

    Sum Two iMAs Sum Two iMAs

    Сумма двух индикаторов iMA (Moving Average, MA)