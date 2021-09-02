Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Bollinger Bands Two Candles Arrow - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2389
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
В пересечении должны участвовать две свечи одинакового направления и правая свеча должна пересекать ценой High (или Low) линию индикатора. На рисунке ниже пример пересечение нижней линии:
Рис. 1. Bollinger Bands Two Сandles Arrow
MA on CHO
В одном окне индикатор CHO и сглаженный (при помощи MA) CHOParabolicSAR Trend Line Alert
Добавлен Alert к индикатору 'ParabolicSAR Trend Line'
QQE Arrow
QQE - Качественная количественная оценка, добавлены стрелки 'BUY' и 'SELL'Sum Two iMAs
Сумма двух индикаторов iMA (Moving Average, MA)